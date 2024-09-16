В Екатеринбурге камеры-треноги начнут штрафовать водителей за телефонные звонки

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Автомобильная пробка на восточном обходе. Пермь, радар, дорога, автомобили, камера на дороге
Функция уже работает в тестовом режиме Фото:

В Екатеринбурге начнут приходить штрафы водителям, разговаривающим по телефону за рулем. Данна функция уже работает в тестовом режиме. За нарушениями сейчас следят десять камер-треног, рассказали URA.RU в пресс-службе главного оператора дорожных камер в городе «УГМК-Телеком».

«На сегодняшний день фиксация такого вида нарушения, как использование мобильного устройства во время управления транспортным средством, применяется на десяти комплексах. Также в тестовом режиме ведется фиксация нарушения мобильными и передвижными комплексами», — пояснили в компании. Отмечается, что в ближайшие два-три года планируется переоснастить все комплексы.

Ранее URA.RU писало, что горадминистрация намерена установить в 2024 году 70 новых камер для фиксации нарушений правил ПДД. По словам замминистра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Дениса Чегаева, на данный момент на региональных дорогах работают 935 камер.

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В Екатеринбурге начнут приходить штрафы водителям, разговаривающим по телефону за рулем. Данна функция уже работает в тестовом режиме. За нарушениями сейчас следят десять камер-треног, рассказали URA.RU в пресс-службе главного оператора дорожных камер в городе «УГМК-Телеком». «На сегодняшний день фиксация такого вида нарушения, как использование мобильного устройства во время управления транспортным средством, применяется на десяти комплексах. Также в тестовом режиме ведется фиксация нарушения мобильными и передвижными комплексами», — пояснили в компании. Отмечается, что в ближайшие два-три года планируется переоснастить все комплексы. Ранее URA.RU писало, что горадминистрация намерена установить в 2024 году 70 новых камер для фиксации нарушений правил ПДД. По словам замминистра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Дениса Чегаева, на данный момент на региональных дорогах работают 935 камер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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