В Екатеринбурге камеры-треноги начнут штрафовать водителей за телефонные звонки

В Екатеринбурге начнут приходить штрафы водителям, разговаривающим по телефону за рулем. Данна функция уже работает в тестовом режиме. За нарушениями сейчас следят десять камер-треног, рассказали URA.RU в пресс-службе главного оператора дорожных камер в городе «УГМК-Телеком».
«На сегодняшний день фиксация такого вида нарушения, как использование мобильного устройства во время управления транспортным средством, применяется на десяти комплексах. Также в тестовом режиме ведется фиксация нарушения мобильными и передвижными комплексами», — пояснили в компании. Отмечается, что в ближайшие два-три года планируется переоснастить все комплексы.
Ранее URA.RU писало, что горадминистрация намерена установить в 2024 году 70 новых камер для фиксации нарушений правил ПДД. По словам замминистра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Дениса Чегаева, на данный момент на региональных дорогах работают 935 камер.
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