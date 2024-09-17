За пост мэра Осы будут готовы бороться почти десять человек

Актера Армена Бежаняна прочат в мэры Осинского округа

17 сентября 2024 в 16:52 Размер текста - 17 +

Армен Бежанян избрался депутатом осинской думы Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU В конкурсе по отбору мэра Осинского округа примут участие не меньше десяти человек. Источники URA.RU в территории говорят, что желание побороться за пост главы, высказывали, помимо действующего мэра Алексея Григорьева, его заместитель Надежда Бусовикова, кандидат в депутаты от КПРФ Вячеслав Шеин, бывший спикер думы Михаил Алатырев, актер Армен Бежанян, известный по роли Арменки в сериале «Реальные пацаны», а также еще несколько человек. «По Григорьеву окончательного решения пока нет. Но с высокой долей вероятности, он будет принимать участие в конкурсе. Однозначно пойдет Бежанян, главный противник Григорьева в территории. В мэрских амбициях подозревают Надежду Бусовикову. Плюс команда влиятельного бизнесмена Анатолия Яскина наверняка выставит кандидата. Скорее всего, это будет Михаил Алатырев, проигравший выборы. Уже говорил, что будет участвовать кандидат в депутаты от КПРФ Вячеслав Шеин», — отметил инсайдер. Плюс каждый поведет своего «технического кандидата». К тому же еще местные одиозные персонажи подтянутся, добавляет собеседник. Свои интересы в территории есть у бывшего главы Осинского района, экс-вице-мэра Перми Сергея Романова. Якобы он уже предложил краевым властям две кандидатуры: директора муниципального приюта и руководителя МКУ «Обращение с животными без владельцев» Евгения Ведерникова и полковника юстиции в отставке, бывшего руководителя осинского, суксунского и мотовилихинского отделов СУ СК Олега Садилова. Ведерников и Садилов — уроженцы Осы. «Учитывая тренд краевого внутрипола на назначение главами территорий силовиков или варягов, у этих кандидатур есть шансы. Они не имеют отношения к местным кланам», — говорит источник. Армен Бежанян заявил URA.RU, что пока не принял решение о том, будет или нет участвовать в конкурсе по отбору главы. Сергей Романов и Алексей Григорьев не ответили на звонок корреспондента агентства. Михаил Алатырев информацию о своем выдвижении на пост мэра назвал слухами. Редакция не располагает контактами Надежды Бусовиковой и Вячеслава Шеина и готова предоставить им возможность для комментария. Источник, близкий к администрации губернатора, говорит, что кандидат на должность мэра Осы один — это Алексей Григорьев: «Все остальное — желание погреться». На официальный запрос пресс-служба губернатора на момент публикации не ответила. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В конкурсе по отбору мэра Осинского округа примут участие не меньше десяти человек. Источники URA.RU в территории говорят, что желание побороться за пост главы, высказывали, помимо действующего мэра Алексея Григорьева, его заместитель Надежда Бусовикова, кандидат в депутаты от КПРФ Вячеслав Шеин, бывший спикер думы Михаил Алатырев, актер Армен Бежанян, известный по роли Арменки в сериале «Реальные пацаны», а также еще несколько человек. «По Григорьеву окончательного решения пока нет. Но с высокой долей вероятности, он будет принимать участие в конкурсе. Однозначно пойдет Бежанян, главный противник Григорьева в территории. В мэрских амбициях подозревают Надежду Бусовикову. Плюс команда влиятельного бизнесмена Анатолия Яскина наверняка выставит кандидата. Скорее всего, это будет Михаил Алатырев, проигравший выборы. Уже говорил, что будет участвовать кандидат в депутаты от КПРФ Вячеслав Шеин», — отметил инсайдер. Плюс каждый поведет своего «технического кандидата». К тому же еще местные одиозные персонажи подтянутся, добавляет собеседник. Свои интересы в территории есть у бывшего главы Осинского района, экс-вице-мэра Перми Сергея Романова. Якобы он уже предложил краевым властям две кандидатуры: директора муниципального приюта и руководителя МКУ «Обращение с животными без владельцев» Евгения Ведерникова и полковника юстиции в отставке, бывшего руководителя осинского, суксунского и мотовилихинского отделов СУ СК Олега Садилова. Ведерников и Садилов — уроженцы Осы. «Учитывая тренд краевого внутрипола на назначение главами территорий силовиков или варягов, у этих кандидатур есть шансы. Они не имеют отношения к местным кланам», — говорит источник. Армен Бежанян заявил URA.RU, что пока не принял решение о том, будет или нет участвовать в конкурсе по отбору главы. Сергей Романов и Алексей Григорьев не ответили на звонок корреспондента агентства. Михаил Алатырев информацию о своем выдвижении на пост мэра назвал слухами. Редакция не располагает контактами Надежды Бусовиковой и Вячеслава Шеина и готова предоставить им возможность для комментария. Источник, близкий к администрации губернатора, говорит, что кандидат на должность мэра Осы один — это Алексей Григорьев: «Все остальное — желание погреться». На официальный запрос пресс-служба губернатора на момент публикации не ответила.