Блинкен заявил, что США непричастны к взрыву пейджеров в Ливане

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Энтони Блинкен сделал заявления после взрывов пейджеров в Ливане
Энтони Блинкен сделал заявления после взрывов пейджеров в Ливане Фото:

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Белом доме не знали о взрывах пейджеров в Ливане. По его словам, США изучают детали случившегося.

«США не знали о предстоящих взрывах пейджеров в Ливане. Мы собираем информацию и факты о произошедшем. Сейчас всем сторонам следует избегать шагов, которые приведут к эскалации конфликта», — передает ТАСС слова Блинкена, которые он озвучил в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Египта Бадром Абдель Аты.

Блинкен также отметил, что США не заинтересованы в том, чтобы конфликт усиливался. Он уточнил, что его страна работает над переговорами, которые приведут к прекращению огня.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Белом доме не знали о взрывах пейджеров в Ливане. По его словам, США изучают детали случившегося. «США не знали о предстоящих взрывах пейджеров в Ливане. Мы собираем информацию и факты о произошедшем. Сейчас всем сторонам следует избегать шагов, которые приведут к эскалации конфликта», — передает ТАСС слова Блинкена, которые он озвучил в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Египта Бадром Абдель Аты. Блинкен также отметил, что США не заинтересованы в том, чтобы конфликт усиливался. Он уточнил, что его страна работает над переговорами, которые приведут к прекращению огня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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