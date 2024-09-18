Блинкен заявил, что США непричастны к взрыву пейджеров в Ливане

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Белом доме не знали о взрывах пейджеров в Ливане. По его словам, США изучают детали случившегося.
«США не знали о предстоящих взрывах пейджеров в Ливане. Мы собираем информацию и факты о произошедшем. Сейчас всем сторонам следует избегать шагов, которые приведут к эскалации конфликта», — передает ТАСС слова Блинкена, которые он озвучил в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Египта Бадром Абдель Аты.
Блинкен также отметил, что США не заинтересованы в том, чтобы конфликт усиливался. Он уточнил, что его страна работает над переговорами, которые приведут к прекращению огня.
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