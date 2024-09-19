Соцфонд начал выплачивать остатки маткапитала россиянам

19 сентября 2024 в 15:43 Размер текста - 17 +

Родители начали получать первые выплаты из остатков маткапитала, сообщили в правительстве Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Российские семьи начали получать первые выплаты остатков материнского капитала от Социального фонда. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. «На текущий день выплаты назначены уже 13,8 тысячи семей», — говорится в сообщении. На получение выплаты было подано 70 тысяч заявлений. Подать их можно через портал «Госуслуги», МФЦ или непосредственно в Социальный фонд. В июле, по поручению президента РФ Владимира Путина, были внесены поправки в федеральное законодательство. Теперь семьи могут получить до 10 тысяч рублей в качестве единовременной выплаты, если остаток средств на их счету не превышает эту сумму. Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что первые выплаты начнутся уже в сентябре 2024 года. Он отметил, что данной мерой смогут воспользоваться более 730 тысяч семей, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские семьи начали получать первые выплаты остатков материнского капитала от Социального фонда. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. «На текущий день выплаты назначены уже 13,8 тысячи семей», — говорится в сообщении. На получение выплаты было подано 70 тысяч заявлений. Подать их можно через портал «Госуслуги», МФЦ или непосредственно в Социальный фонд. В июле, по поручению президента РФ Владимира Путина, были внесены поправки в федеральное законодательство. Теперь семьи могут получить до 10 тысяч рублей в качестве единовременной выплаты, если остаток средств на их счету не превышает эту сумму. Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что первые выплаты начнутся уже в сентябре 2024 года. Он отметил, что данной мерой смогут воспользоваться более 730 тысяч семей, передает RT.