Соцфонд начал выплачивать остатки маткапитала россиянам

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Родители начали получать первые выплаты из остатков маткапитала, сообщили в правительстве Фото:

Российские семьи начали получать первые выплаты остатков материнского капитала от Социального фонда. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

«На текущий день выплаты назначены уже 13,8 тысячи семей», — говорится в сообщении. На получение выплаты было подано 70 тысяч заявлений. Подать их можно через портал «Госуслуги», МФЦ или непосредственно в Социальный фонд.

В июле, по поручению президента РФ Владимира Путина, были внесены поправки в федеральное законодательство. Теперь семьи могут получить до 10 тысяч рублей в качестве единовременной выплаты, если остаток средств на их счету не превышает эту сумму.

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что первые выплаты начнутся уже в сентябре 2024 года. Он отметил, что данной мерой смогут воспользоваться более 730 тысяч семей, передает RT.

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Российские семьи начали получать первые выплаты остатков материнского капитала от Социального фонда. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. «На текущий день выплаты назначены уже 13,8 тысячи семей», — говорится в сообщении. На получение выплаты было подано 70 тысяч заявлений. Подать их можно через портал «Госуслуги», МФЦ или непосредственно в Социальный фонд. В июле, по поручению президента РФ Владимира Путина, были внесены поправки в федеральное законодательство. Теперь семьи могут получить до 10 тысяч рублей в качестве единовременной выплаты, если остаток средств на их счету не превышает эту сумму. Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что первые выплаты начнутся уже в сентябре 2024 года. Он отметил, что данной мерой смогут воспользоваться более 730 тысяч семей, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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