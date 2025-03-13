13 марта 2025

На Украине заявили о желании Зеленского купить российское оборудование

Железняк: Зеленский собирается купить российское оборудование для АЭС
© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский подписал указ о закупке российского оборудования для АЭС у Болгарии
Зеленский подписал указ о закупке российского оборудования для АЭС у Болгарии Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о приобретении у Болгарии оборудования, которое было произведено в РФ, для нужд Хмельницкой АЭС. Об этом сообщил украинский депутат Ярослав Железняк.

«[Зеленский] подписал закон № 11392 о покупке российского атомного хлама за миллиард долларов», — рассказал Железняк. Свое заявление он опубликовал в личном telegram-канале.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) заявил, что ему предлагали поддержать законопроект о закупке российских реакторов для Хмельницкой АЭС. По его словам, взамен на это ему обещали воздержаться от введения санкций против него.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о приобретении у Болгарии оборудования, которое было произведено в РФ, для нужд Хмельницкой АЭС. Об этом сообщил украинский депутат Ярослав Железняк. «[Зеленский] подписал закон № 11392 о покупке российского атомного хлама за миллиард долларов», — рассказал Железняк. Свое заявление он опубликовал в личном telegram-канале. Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) заявил, что ему предлагали поддержать законопроект о закупке российских реакторов для Хмельницкой АЭС. По его словам, взамен на это ему обещали воздержаться от введения санкций против него.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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