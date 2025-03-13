Алаудинов доложил о погибших в оккупации ВСУ жителях Суджи

В настоящее время активно начала поступать информация о погибших в оккупации ВСУ мирных жителях. Об этом сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Он подчеркнул, что среди эвакуированных жителей Суджи нашлись и те, кто был объявлен пропавшими без вести.
«Сейчас активно поступает информация о тех, кто погиб в этой оккупации», — рассказал Алаудинов в интервью корреспонденту ТАСС. По его словам, эвакуация и составление списка вывезенных мирных жителей из Суджи продолжаются.
Из Суджи удалось вывезти, по последним данным, более 120 мирных жителей. Об этом ранее заявлял временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн. Тем временем МВД РФ сняло с розыска 154 жителя Суджанского района. Многие из них числятся в реестре лиц, утративших связь с родственниками, рассказывала официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.