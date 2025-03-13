В Бразилии дали российской операции «Поток» броскую оценку

Операция ВС РФ в Курской области под названием «Поток» или «Труба», как ее изначально называли СМИ является грандиозной по своей сути и должна войти в историю. К такому выводу пришел бразильский аналитик Лукас Лейрос.
«Это был грандиозный подвиг, продемонстрировавший силу воли, дух самопожертвования и дисциплину российских войск. Они не стали героями случайно», — написал Лейрос в своей статье для Strategic Culture.
Ранее отряд бойцов РФ из 800 человек решился преодолеть около 15 километров по пустому газопроводу Уренгой — Помары — Ужгород, чтобы неожиданно для ВСУ проникнуть в украинский тыл. Операция получила название «Труба» и стала одной из самых результативных за время СВО. Об этом ранее заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апти Алаудинов. По его словам, результат операции уже превзошел сам себя.
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