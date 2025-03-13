13 марта 2025

В Бразилии дали российской операции «Поток» броскую оценку

Эксперт Лейрос: операция ВС РФ под названием «Поток» войдет в историю
© Служба новостей «URA.RU»
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Операцию «Поток» изначально окрестили названием «Труба»
Операцию «Поток» изначально окрестили названием «Труба» Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Операция ВС РФ в Курской области под названием «Поток» или «Труба», как ее изначально называли СМИ является грандиозной по своей сути и должна войти в историю. К такому выводу пришел бразильский аналитик Лукас Лейрос.

«Это был грандиозный подвиг, продемонстрировавший силу воли, дух самопожертвования и дисциплину российских войск. Они не стали героями случайно», — написал Лейрос в своей статье для Strategic Culture.

Ранее отряд бойцов РФ из 800 человек решился преодолеть около 15 километров по пустому газопроводу Уренгой — Помары — Ужгород, чтобы неожиданно для ВСУ проникнуть в украинский тыл. Операция получила название «Труба» и стала одной из самых результативных за время СВО. Об этом ранее заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апти Алаудинов. По его словам, результат операции уже превзошел сам себя.

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Операция ВС РФ в Курской области под названием «Поток» или «Труба», как ее изначально называли СМИ является грандиозной по своей сути и должна войти в историю. К такому выводу пришел бразильский аналитик Лукас Лейрос. «Это был грандиозный подвиг, продемонстрировавший силу воли, дух самопожертвования и дисциплину российских войск. Они не стали героями случайно», — написал Лейрос в своей статье для Strategic Culture. Ранее отряд бойцов РФ из 800 человек решился преодолеть около 15 километров по пустому газопроводу Уренгой — Помары — Ужгород, чтобы неожиданно для ВСУ проникнуть в украинский тыл. Операция получила название «Труба» и стала одной из самых результативных за время СВО. Об этом ранее заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апти Алаудинов. По его словам, результат операции уже превзошел сам себя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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