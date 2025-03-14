Глава Белого дома Дональд Трамп выступает против распространения ядерного оружия на восточную часть Европы. Позицию лидера передал вице-президент США Джей Ди Вэнс.
«Я не говорил с президентом конкретно об этом, но я бы был шокирован, если бы он поддержал распространение ядерного оружия дальше в восточную Европу. Нужно быть осторожными, мы играем с жизнями будущих поколений», — сказал Вэнс в интервью телеканалу Fox News.
Украинский лидер Владимир Зеленский ранее потребовал от США гарантий применения ядерного оружия против России. Об этом сообщал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Кроме того, глава МИД РФ прокомментировал предложения о вводе иностранных миротворческих сил на территорию Украины. По его словам, эти инициативы можно рассматривать как попытку поддержать украинское правительство, которое сталкивается с внутренним недовольством народа.
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