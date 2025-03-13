13 марта 2025

Губернатор одного из регионов узнал от военных об угрозе атаки ВСУ

Губернатор Саратовской области узнал от Минобороны об угрозе беспилотников
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Губернатор Бусаргин сообщил об угрозе БПЛА в Саратовской области
Губернатор Бусаргин сообщил об угрозе БПЛА в Саратовской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Саратовской области существует угроза атаки БПЛА. Об этом сообщил глава региона Роман Бусаргин со ссылкой на поступившую к нему информации от представителей Минобороны РФ.

«От Министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА», — сообщил Бусаргин. Заявление губернатора опубликовано в его официальном telegram-канале.

Саратовская область подвергалась атаке БПЛА 13 марта. Тогда были повреждены здания, но обошлось без пострадавших.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Саратовской области существует угроза атаки БПЛА. Об этом сообщил глава региона Роман Бусаргин со ссылкой на поступившую к нему информации от представителей Минобороны РФ. «От Министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА», — сообщил Бусаргин. Заявление губернатора опубликовано в его официальном telegram-канале. Саратовская область подвергалась атаке БПЛА 13 марта. Тогда были повреждены здания, но обошлось без пострадавших.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...