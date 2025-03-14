Раскрыта судьба бойцов ВС РФ, раненных в результате операции «Труба»

Алаудинов: госпитализированные после операции «Труба» бойцы выздоравливают
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Получившие ранения в ходе операции «Труба» чувствуют себя хорошо
Получившие ранения в ходе операции «Труба» чувствуют себя хорошо Фото:
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Бойцы спецназа «Ахмат», которые были госпитализированы после участия в операции «Труба» с проходом по газовопроводу до Суджи, идут на поправку. Об этом сообщил их командир генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«(Бойцы „Ахмата“ — прим. URA.RU) чувствуют себя хорошо. Им оказывается квалифицированная помощь. Думаю, что в ближайшее время они встанут в строй», — рассказал Алаудинов корреспонденту ТАСС.

Операция «Труба» стала одной из самых результативных за время проведения СВО. Такое мнение высказал Апти Алаудинов, отметив, что результат российских бойцов, участвовавших в ней, превзошел сам себя.

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Бойцы спецназа «Ахмат», которые были госпитализированы после участия в операции «Труба» с проходом по газовопроводу до Суджи, идут на поправку. Об этом сообщил их командир генерал-лейтенант Апти Алаудинов. «(Бойцы „Ахмата“ — прим. URA.RU) чувствуют себя хорошо. Им оказывается квалифицированная помощь. Думаю, что в ближайшее время они встанут в строй», — рассказал Алаудинов корреспонденту ТАСС. Операция «Труба» стала одной из самых результативных за время проведения СВО. Такое мнение высказал Апти Алаудинов, отметив, что результат российских бойцов, участвовавших в ней, превзошел сам себя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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