Россиянина оштрафовали за комментарий в Telegram по поводу службы в ВСУ

Москвича оштрафовали за комментарии о службе в ВСУ и уничтожении россиян
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Штраф составляет от 10 до 20 тысяч рублей
Штраф составляет от 10 до 20 тысяч рублей Фото:

Чертановский суд Москвы постановил оштрафовать мужчину, который в комментариях к постам в telegram-канале искал информацию о том, как вступить в Вооруженные силы Украины и уничтожать россиян. Сумма штрафа не уточняется.

«Мужчина в комментариях к постам в украинском telegram-канале оставлял сообщения с вопросами, „как пойти из РФ на сторону ВСУ“. Какими проверенными источниками пользоваться, чтобы найти учебный клуб и уничтожать россиян», — пишет РИА Новости со ссылкой на документы.

Мужчина обвинялся в статье КоАП РФ о возбуждении ненависти и вражды, а также унижении человеческого достоинства. В его сообщениях были обнаружены доказательства психологической и лингвистической направленности на разжигание межрасовой вражды. Тексты содержали элементы, свидетельствующие о распространении идей превосходства и унижения людей на основании их расовой принадлежности.

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Чертановский суд Москвы постановил оштрафовать мужчину, который в комментариях к постам в telegram-канале искал информацию о том, как вступить в Вооруженные силы Украины и уничтожать россиян. Сумма штрафа не уточняется. «Мужчина в комментариях к постам в украинском telegram-канале оставлял сообщения с вопросами, „как пойти из РФ на сторону ВСУ“. Какими проверенными источниками пользоваться, чтобы найти учебный клуб и уничтожать россиян», — пишет РИА Новости со ссылкой на документы. Мужчина обвинялся в статье КоАП РФ о возбуждении ненависти и вражды, а также унижении человеческого достоинства. В его сообщениях были обнаружены доказательства психологической и лингвистической направленности на разжигание межрасовой вражды. Тексты содержали элементы, свидетельствующие о распространении идей превосходства и унижения людей на основании их расовой принадлежности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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