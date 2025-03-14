Россиянина оштрафовали за комментарий в Telegram по поводу службы в ВСУ

Чертановский суд Москвы постановил оштрафовать мужчину, который в комментариях к постам в telegram-канале искал информацию о том, как вступить в Вооруженные силы Украины и уничтожать россиян. Сумма штрафа не уточняется.
«Мужчина в комментариях к постам в украинском telegram-канале оставлял сообщения с вопросами, „как пойти из РФ на сторону ВСУ“. Какими проверенными источниками пользоваться, чтобы найти учебный клуб и уничтожать россиян», — пишет РИА Новости со ссылкой на документы.
Мужчина обвинялся в статье КоАП РФ о возбуждении ненависти и вражды, а также унижении человеческого достоинства. В его сообщениях были обнаружены доказательства психологической и лингвистической направленности на разжигание межрасовой вражды. Тексты содержали элементы, свидетельствующие о распространении идей превосходства и унижения людей на основании их расовой принадлежности.
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