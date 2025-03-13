13 марта 2025

Военкоры Коц и Поддубный из Суджи поглумились над украинским пропагандистом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Украинские пропагандисты злорадствовали над ранением Поддубного
Украинские пропагандисты злорадствовали над ранением Поддубного Фото:

Докладываю, с лицом все в порядке. Такой репликой военкор Александр Коц ответил украинскому пропагандисту Юрию Бутусову (признан экстремистом в РФ), который злорадствовал из-за ранения Евгения Поддубного.

«Тут украинский пропагандист беспокоился о Евгении Евгениевиче Поддубном. Спрашивал в августе прошлого года: „Что с лицом?“. Докладываю, с лицом все в порядке», — приводит цитату Коца «Российская газета». 

Он напомнил, что в начале августа под Суджей машину с Поддубным атаковал дрон ВСУ, и журналист, получив тяжелые ранения, чудом выжил. Позже ему было присвоено звание Героя России. «Что с лицом-то?», — в свою очередь поинтересовался Поддубный у Бутусова.

Ранее URA.RU сообщало, что Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн эмоционально прокомментировал освобождение Суджи, подчеркнув значимость усилий российских военных и выразив им благодарность за мужество и жертвенность. Ранее Минобороны РФ сообщило об освобождении Суджи, Подола и Мелового, где остаются 400 мирных жителей.

*признан экстремистом в РФ

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Докладываю, с лицом все в порядке. Такой репликой военкор Александр Коц ответил украинскому пропагандисту Юрию Бутусову (признан экстремистом в РФ), который злорадствовал из-за ранения Евгения Поддубного. «Тут украинский пропагандист беспокоился о Евгении Евгениевиче Поддубном. Спрашивал в августе прошлого года: „Что с лицом?“. Докладываю, с лицом все в порядке», — приводит цитату Коца «Российская газета».  Он напомнил, что в начале августа под Суджей машину с Поддубным атаковал дрон ВСУ, и журналист, получив тяжелые ранения, чудом выжил. Позже ему было присвоено звание Героя России. «Что с лицом-то?», — в свою очередь поинтересовался Поддубный у Бутусова. Ранее URA.RU сообщало, что Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн эмоционально прокомментировал освобождение Суджи, подчеркнув значимость усилий российских военных и выразив им благодарность за мужество и жертвенность. Ранее Минобороны РФ сообщило об освобождении Суджи, Подола и Мелового, где остаются 400 мирных жителей. *признан экстремистом в РФ
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...