Украина получила свыше млрд долларов от российских активов на фоне переговоров

Киев получил первый транш финансовой помощи от Канады, который был сформирован за счет доходов от замороженных российских активов. Сумма этого транша составляет приблизительно 1,7 миллиарда долларов. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на фоне проходящих переговоров о мирном урегулировании конфликта с Россией.
«Украина получила 2,5 млрд канадских долларов [около 1,7 млрд долларов США] в рамках инициативы G7 ERA. Указанные средства, обеспеченные доходами от замороженных российских активов, направим на приоритетные нужды государственного бюджета», — написал Шмыгаль в своем telegram-канале.
Россия будет использовать доходы от замороженных иностранных активов в ответ на аналогичные действия со стороны западных стран. Об этом ранее заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
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