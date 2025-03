Изгнание ВСУ из Суджи приблизило Путина к главной цели: что пишут иноСМИ о Курской области

Армия России полностью освободила Суджу

13 марта 2025 в 20:10 Размер текста - 17 +

ВС РФ освободили Суджу Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости новость из сюжета ВС России выдавливают ВСУ из Курской области В последние дни мировые СМИ широко обсуждают события, связанные с освобождением города Суджи в Курской области российской армией. ВС РФ успешно вытеснили украинские войска с этого стратегически важного плацдарма. URA.RU собрало отклики ведущих иностранных медиа о происходящем в этом регионе. The Washington Post Владимир Путин надел военный камуфляж в ходе поездки в Курскую область Фото: Kremlin Pool / Global Look Press Президент России Владимир Путин, впервые за долгое время появившись в камуфляжной форме в Курской области, послал «демонстративный военный сигнал» перед переговорами с американскими официальными лицами о возможном прекращении огня. Путин провел совещание с военным командованием и получил информацию о продвижении российских войск, которые освободили более 1,1 тысячи квадратных километров территории. The New York Post Россия увеличивает давление на Киев Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости Издание рассматривает освобождение Суджи как стратегическую подушку безопасности для России и как способ увеличить давление на Киев во время мирных переговоров. При этом подчеркивается, что Москва пытается вернуть под контроль жизненно важные территории. Associated Press ВС РФ уверенно удерживают занятую территорию Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости Россия вновь контролирует крупнейший из городов Курской области, которые ранее находились под оккупацией Украины. Российские войска, продолжающие наступление, уверенно удерживают освобожденную территорию. Bloomberg Успехи ВС РФ могут повлиять на переговоры по Украине Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости В материале подчеркивается, что изгнание украинских войск из Суджи приближает Путина к его цели — полному вытеснению ВСУ с территории России. Отмечается что российские войска достигли значительного успеха своей операции в этом ключевом городе. Это событие рассматривается как важная переменная в рамках предстоящих переговоров с США, показывая, что наращивание военной мощи на месте может оказать влияние на исход дипломатических решений. CNN Действия ВС РФ деморализуют украинских военных Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости Возвращение Суджи под контроль России ставит под угрозу ключевые позиции Киева в конфликте. Подобные действия придают дополнительный вес позиции Москвы на переговорах. Успехи российских войск также способствуют деморализации украинских войск.

