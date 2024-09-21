Пешеход получил смертельную травму Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Перми автомобиль насмерть сбил пенсионера, перебегавшего дорогу в неположенном месте. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Пермского края.

«Автомобиль HAVAL под управлением водителя 1989 года рождения наехал на пешехода. По предварительной информации, мужчина перебегал дорогу в неположенном месте в зоне видимости пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход 1948 года погиб», — сообщили в telegram-канале ведомства.

ДТП произошло 21 сентября в 23:35, водитель ехал со стороны Бульвара Гагарина в направлении улицы Чкалова. На данный момент проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.