21 сентября 2024
20 сентября 2024

В Перми автомобиль насмерть сбил пенсионера

© Служба новостей «URA.RU»
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Пешеход получил смертельную травму Фото:

В Перми автомобиль насмерть сбил пенсионера, перебегавшего дорогу в неположенном месте. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Пермского края.

«Автомобиль HAVAL под управлением водителя 1989 года рождения наехал на пешехода. По предварительной информации, мужчина перебегал дорогу в неположенном месте в зоне видимости пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход 1948 года погиб», — сообщили в telegram-канале ведомства.

ДТП произошло 21 сентября в 23:35, водитель ехал со стороны Бульвара Гагарина в направлении улицы Чкалова. На данный момент проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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В Перми автомобиль насмерть сбил пенсионера, перебегавшего дорогу в неположенном месте. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Пермского края. «Автомобиль HAVAL под управлением водителя 1989 года рождения наехал на пешехода. По предварительной информации, мужчина перебегал дорогу в неположенном месте в зоне видимости пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход 1948 года погиб», — сообщили в telegram-канале ведомства. ДТП произошло 21 сентября в 23:35, водитель ехал со стороны Бульвара Гагарина в направлении улицы Чкалова. На данный момент проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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