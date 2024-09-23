В Челябинске пройдет фестиваль фильмов, созданных заключенными

В Челябинске 26 сентября состоится 11 кинофестиваль «Надежда» на котором покажут фильмы, созданные в местах лишения свободы. В рамках мероприятия пройдут награждение лауреатов конкурса и выступления заслуженных и народных артистов РФ, сообщили URA.RU 24 сентября в пресс-службе уполномоченного по правам человека.
«26 сентября во ДК железнодорожников состоится торжественная церемония награждения победителей Всероссийского Кинофестиваля „Надежда“. Уже второй раз мероприятие будет проходить не в стенах исправительной колонии. В рамках церемонии на одной сцене выступят осужденные и артисты: народная артистка РФ Наталья Заварзина, заслуженный артист РФ Вячеслав Усольцев, ведущий — артист Челябинской государственной филармонии Святослав Хазов», — сообщили в пресс-службе.
Из 126 конкурсных работ жюри выбрали четыре лучших фильма. Участие в торжественной церемонии также примут уполномоченные по правам человека из 22 субъектов РФ, представители ФСИН России, студенты семи университетов и другие почетные лица.
Как сообщают организаторы кинофестиваля, проект для осужденных помогает им же встать на путь исправления. Большинство фильмов, созданных в рамках кинофестиваля, транслируют любовь, прощание, покаяние и жизнь без преступлений в исправительных учреждениях.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!