03 августа 2025
02 августа 2025

Челябинская актриса Оболдина снялась в сериале про пришельца в теле филолога

© Служба новостей «URA.RU»
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В сериале Оболдина исполнила одну из ключевых ролей
В сериале Оболдина исполнила одну из ключевых ролей Фото:

Уроженка Кыштыма (Челябинская область), актриса Инга Оболдина снялась в сериале «Осторожно, люди!». Сюжет раскроет историю инопланетянина, который поселился в теле филолога. Премьера проекта состоится 1 сентября, сообщают на сайте «Кино-театр.ру».

«В ролях: Андрей Некрасов, Ангелина Стречина, Артем Волобуев, Екатерина Вилкова, Александр Семчев, Инга Оболдина и другие. Премьера состоится 1 сентября 2025 года на телеканале СТС», — сообщается на сайте.

Продюсерами сериала выступили Федор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Максим Рыбаков и другие. По сюжету картины, в тело филолога Семенова вселяется инопланетянин, чей корабль потерпел крушение. Пришелец узнает, что люди используют нефть — ценнейшее лекарство его цивилизации — как топливо. Он попытается починить корабль, чтобы предупредить сородичей об угрозе, но постоянно его будут отвлекать дочь героя, бывшая жена, коллеги и новое любовное увлечение.

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Уроженка Кыштыма (Челябинская область), актриса Инга Оболдина снялась в сериале «Осторожно, люди!». Сюжет раскроет историю инопланетянина, который поселился в теле филолога. Премьера проекта состоится 1 сентября, сообщают на сайте «Кино-театр.ру». «В ролях: Андрей Некрасов, Ангелина Стречина, Артем Волобуев, Екатерина Вилкова, Александр Семчев, Инга Оболдина и другие. Премьера состоится 1 сентября 2025 года на телеканале СТС», — сообщается на сайте. Продюсерами сериала выступили Федор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Максим Рыбаков и другие. По сюжету картины, в тело филолога Семенова вселяется инопланетянин, чей корабль потерпел крушение. Пришелец узнает, что люди используют нефть — ценнейшее лекарство его цивилизации — как топливо. Он попытается починить корабль, чтобы предупредить сородичей об угрозе, но постоянно его будут отвлекать дочь героя, бывшая жена, коллеги и новое любовное увлечение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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