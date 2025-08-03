Челябинская актриса Оболдина снялась в сериале про пришельца в теле филолога

Уроженка Кыштыма (Челябинская область), актриса Инга Оболдина снялась в сериале «Осторожно, люди!». Сюжет раскроет историю инопланетянина, который поселился в теле филолога. Премьера проекта состоится 1 сентября, сообщают на сайте «Кино-театр.ру».
«В ролях: Андрей Некрасов, Ангелина Стречина, Артем Волобуев, Екатерина Вилкова, Александр Семчев, Инга Оболдина и другие. Премьера состоится 1 сентября 2025 года на телеканале СТС», — сообщается на сайте.
Продюсерами сериала выступили Федор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Максим Рыбаков и другие. По сюжету картины, в тело филолога Семенова вселяется инопланетянин, чей корабль потерпел крушение. Пришелец узнает, что люди используют нефть — ценнейшее лекарство его цивилизации — как топливо. Он попытается починить корабль, чтобы предупредить сородичей об угрозе, но постоянно его будут отвлекать дочь героя, бывшая жена, коллеги и новое любовное увлечение.
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