03 августа 2025

В Челябинской области сняли с выборов скандального депутата

Избирком отказал Владимиру Мурашкину в перевыборах в горсобрание Миасса
© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы в Миассе пройдут без участия Владимира Мурашкина
Выборы в Миассе пройдут без участия Владимира Мурашкина Фото:

Избирательная комиссия отказала действующему депутату городского собрания Миасса Владимиру Мурашкину в регистрации на выборах 2025 года. Об этом сообщили в избиркоме.

«Мурашкин Владимир Александрович. Собрание депутатов МГО 6-го созыва, депутат. Статус: кандидат с отказом в регистрации», — сообщается на официальном сайте избирательной комиссии.

Ранее он был неофициальным советником экс-мэра Миасса Геннадия Васькова, выступая в качестве переговорщика. Иногда эти переговоры были на уровне угроз. Ранее депутат был судим за  самоуправство. По информации агентства, в сданных им перед выборами документах не содержалось информации о прежней судимости. Ранее народный избранник заявил, чтобы корреспонденты URA.RU больше никогда не звонили ему и забыли его телефонный номер.

Последним скандалом с участием Мурашкина стала стрельба в садовом товариществе. Как рассказала URA.RU председатель СНТ Татьяна Туринская, депутат угрожал ей пистолетом, перед этим ранив собаку.

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Избирательная комиссия отказала действующему депутату городского собрания Миасса Владимиру Мурашкину в регистрации на выборах 2025 года. Об этом сообщили в избиркоме. «Мурашкин Владимир Александрович. Собрание депутатов МГО 6-го созыва, депутат. Статус: кандидат с отказом в регистрации», — сообщается на официальном сайте избирательной комиссии. Ранее он был неофициальным советником экс-мэра Миасса Геннадия Васькова, выступая в качестве переговорщика. Иногда эти переговоры были на уровне угроз. Ранее депутат был судим за  самоуправство. По информации агентства, в сданных им перед выборами документах не содержалось информации о прежней судимости. Ранее народный избранник заявил, чтобы корреспонденты URA.RU больше никогда не звонили ему и забыли его телефонный номер. Последним скандалом с участием Мурашкина стала стрельба в садовом товариществе. Как рассказала URA.RU председатель СНТ Татьяна Туринская, депутат угрожал ей пистолетом, перед этим ранив собаку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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