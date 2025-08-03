В Челябинской области сняли с выборов скандального депутата

Избирательная комиссия отказала действующему депутату городского собрания Миасса Владимиру Мурашкину в регистрации на выборах 2025 года. Об этом сообщили в избиркоме.
«Мурашкин Владимир Александрович. Собрание депутатов МГО 6-го созыва, депутат. Статус: кандидат с отказом в регистрации», — сообщается на официальном сайте избирательной комиссии.
Ранее он был неофициальным советником экс-мэра Миасса Геннадия Васькова, выступая в качестве переговорщика. Иногда эти переговоры были на уровне угроз. Ранее депутат был судим за самоуправство. По информации агентства, в сданных им перед выборами документах не содержалось информации о прежней судимости. Ранее народный избранник заявил, чтобы корреспонденты URA.RU больше никогда не звонили ему и забыли его телефонный номер.
Последним скандалом с участием Мурашкина стала стрельба в садовом товариществе. Как рассказала URA.RU председатель СНТ Татьяна Туринская, депутат угрожал ей пистолетом, перед этим ранив собаку.
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