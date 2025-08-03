Челябинский министр архитектуры — о судьбе элеватора, проектах КРТ и застройке новых поселков

Министр архитектуры Никитина: проекты КРТ смогут преобразить центр Челябинска

04 августа 2025 в 08:45 Размер текста - 17 +

Город должен стремиться к созданию комфортных микрорайонов Фото: Ольга Снопкова Приступая к проектам комплексного развития территорий (КРТ), Челябинск должен учесть неудачный опыт 1990-х и 2000-х и стремиться к созданию комфортных микрорайонов в центре города. Что станет с заброшенным элеватором в центре Челябинска, как будут застраиваться присоединенные к мегаполису поселки, и что самое важное в работе архитектора — в интервью URA.RU рассказала министр строительства и архитектуры Челябинской области Ольга Никитина. — Ольга Сергеевна, какие объекты архитектуры в Челябинске вы считаете удачными, а какие, наоборот, мягко говоря не вызывают у вас восторга? Что хотелось бы изменить, улучшить. — Мы все понимаем, что нет таких людей, которые не ошибаются. Я бы вообще сказала, что, если ты архитектор, тебе в любом случае будет стыдно за какие-то объекты. Ведь не ошибается тот, кто ничего не делает. Понятно, что ты растешь, вкус меняется, время диктует новые правила. Например, не стоит сравнивать архитектуру 2000-х годов и современную. В те годы образовался новый архитектурный стиль — капиталистический романтизм. В двухтысячных годах архитекторы все время придумывали что-то невообразимое. Это была свобода: у заказчика есть деньги, и ты начинаешь со всей широтой своей души творить. Это действительно опыт, который на Челябинске был опробован. В городе возведены объекты, которые возникли в свое время, и у них есть свой контекст Фото: Вадим Ахметов © URA.RU При этом ошибки архитекторов дорого стоят — мы в них живем. Есть объекты, которые возникли в свое время, и у них есть свой контекст. И они расстраивают, потому что где-то действительно мы четко понимаем, это 90-е, 2000-е, когда в первую очередь был заказчик либо архитектор, и у него было свое чувство прекрасного. И он считал, что это красиво. К таким объектам я бы отнесла Торговый центр, ЖК «Алое поле», «Челябинск-сити» в центре города. Также к неудачным проектам я бы отнесла ЖК «Академ». Застройщики перед началом строительства говорили: вот это центр города и так далее. Но спустя восемь-десять лет стало понятно, что это гетто именно с архитектурной точки зрения, там некомфортно, неуютно. — А какие объекты вы считаете удачными с архитектурной точки зрения? — Если говорить о последних хороших, интересных и маленьких проектах, сегодня можно назвать жилой комплекс «Соло». ЖК внезапно возник, квартиры там были распроданы в рекордные сроки. И это при том, что он не самый высокий и с осторожностью вписался в частную малоэтажную застройку. Также из последних интересных проектов можно назвать ЖК «Ньютон». Мы гордимся им и многим его показываем, особенно ЖК «Ньютон II». Примечательно, что инвестор принял решение не вырубать сквер внутри, а это квадратные метры будущих домов. При этом время, за которое они продали квартиры, и сколько жилья им удалось при этом реализовать, прекрасно сложились. Сегодня в ЖК «Ньютон» очень уютно. Для сравнения, продавались квартиры в ЖК «Ньютон» и в ЖК «Академ». При этом покупали люди чаще и за большую сумму в ЖК «Ньютон». Также очень удачным я считаю первый проект комплексного развития территорий (КРТ) ЖК «4 Ленина». Во-первых, это инновация. Во-вторых, там все очень хорошо продумано, комплексно. ЖК с сервисами и внутренние детские площадки. Причем, по проекту шумные территории вынесены отдельно: во дворах остались только тихие площадки, дворы без машин. Это действительно уже не новомодные, а хорошо устоявшиеся тренды. Мы видим супермодную историю, когда кухня и жилое помещение выносится отдельно, по типу общежития — там ресторанный пол. Это реверанс в сторону молодых одиноких сингл-работников, которые еще без семей и по факту только ночуют дома. Скорее всего, мы придем к такой истории, но пока все-таки хочется говорить про семью, про нормальную квартиру. С этой точки зрения интересны ЖК «Грани» — их продажи шли также активно. Но это уже в центре и точечная застройка. В Челябинске один из удачных проектов КРТ — ЖК «Ньютон» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU — Сейчас как раз в центре планируется строить жилье по проектам КРТ. Раньше территория не сильно застраивалась. В чем вы видите плюсы? — Про центр мы как раз говорили, что там не хватает жилья, у нас большой процент сервисов и функций, а вот жилой застройки там, к сожалению, немного. Если вы посмотрите продажу новых жилых комплексов, то там они почти не строились. Есть только какие-то отдельные вставки, которые появляются. Но это объяснимо: это исторический центр, не все туда можно включить. Тем не менее сейчас очень много площадок в центре только в проекте. И можно, конечно, спорить о повышении плотности застройки, но, повышая эффективность использования территории, мы при этом урегулировали вопрос с подземными паркингами. В городе уменьшится возможность использования наземных плоскостных парковок, вырастет процент озеленения. Эта цепочка мероприятий для того, чтобы в новых ЖК была бы гораздо более благоустроенная территория, и там появилось как можно больше новых сервисов. Например, в Москве, Екатеринбурге активные плотные центры — там интересно. А когда ты идешь и у тебя с одной стороны пустырь, а с другой огромная парковка, создается ощущение разрухи, выбитых окон. И тут помогут проекты КРТ. ЖК «Ньютон», мне кажется, — приятный пример комплексного подхода, потому что это действительно комплексное освоение территории. Одновременно со строительством ЖК инвесторы возвели новую школу, сейчас построили вторую, также есть детские сады. В ЖК все строилось одновременно, и это позволило застройщику выиграть у других девелоперов в других локациях с аналогичным предложением. Ведь у них не было рядом школы, скверов, детских садов. — Что касается проектов комплексного развития территорий (КРТ), сколько таких сейчас в городе, и что это за проекты. Расскажите о наиболее знаковых. — В регионе сейчас 90 площадок в разной степени подготовки и реализации под КРТ. При этом 67 площадок находится в Челябинске. В городе уже реализуется 19 договоров КРТ. Их градостроительный потенциал — 800 тысяч квадратных метров застройки. Задачи у всех территорий разные. В городе 67 площадок запланировано под проекты КРТ Фото: Никита Сабашников © URA.RU Сегодня под КРТ идут площадки в нескольких районах города: в Калининском, Советском, Тракторозаводском. В стадии работы сейчас находятся площадки в Центральном, Металлургическом, Ленинском районах — это разные районы, разная культурно-историческая идентичность. Есть территория элеватора — большой проект КРТ, который уже в высокой степени готовности. Осенью 2025 года планируем провести аукцион. Задача этого проекта — повысить связанность города в центре, продолжить наконец-то улицу Орджоникидзе, а пешеходную улицу Кирова вывести до улицы Курчатова, реставрировать элеватор. — Есть ли уже застройщики, которые интересуются этой территорией, может быть и федеральные? — Все крупные застройщики на эту локацию смотрят с большим интересом. При этом объективно, даже если они к нам не пришли, мы знаем, что они заинтересованы. В участниках на торгах мы увидим все известные компании: «Никс», «Голос Девелопмент», «Апри Флай Плэннинг». Поскольку мы же понимаем, что это в перспективе будет большая площадка. Новость по теме Проект КРТ с расположенным на территории элеватором уникален Возможно, там будет несколько представителей, мы этого не предугадаем. Жребий кидать бесполезно, аукционы всегда для нас момент лотереи. При этом, так как это лотерея, нам очень важно, чтобы условия, которые мы прописали, позволяли нам избавляться от недобросовестных застройщиков, которые могут участвовать в такой процедуре. Ну, я думаю, что здесь мы максимально себя подстраховали. — Как вы будете подходить к выбору застройщика, ведь это восстановленный памятник архитектуры. Девелопер, который будет застраивать территорию вокруг элеватора в том числе, должен будет осознавать всю ответственность… — В самой территории очень много вводных, она «тяжелая». Потому что тот же элеватор, как объект культурного наследия, войдет туда, и обязанностью инвестора станет реставрация, а это тяжело. Это особый опыт захода на площадку и опыт работ. Но мы видим, что Челябинском теперь интересуются и федеральные застройщики. Это хорошо, потому что позволяет включать в планы развития гораздо больше территорий. У нас есть понимание, что это будет жилой микрорайон. Также там построят школу с детским садом, потому что в этом квартале таких соцобъектов не хватает. Без этого новое жилье там в принципе не появится. Также там будут социальные и культурные объекты с сервисами по нормативам. По высоте это будет разно-этажная застройка, но есть ограничения, связанные с телебашней, поэтому высота будет набираться ближе к улице Овчинникова, а на Орджоникидзе планируются семиэтажные здания. — Что, по вашим прогнозам, можно будет сделать в бывшем элеваторе (ТРК или офисный центр)? — В первую очередь, это будет реставрация в соответствии с требованиями закона. Далее по ходу работы мы будем общаться с застройщиком, с комитетом охраны объектов культурного наследия, потому что, напомню, эксплуатировать такие объекты можно только на определенных условиях. Естественно, любые кабаре и бары исключаются. Мы элеватор видим как общественно-культурное пространство. Это уже символ истории. Совместно с будущим инвестором постараемся найти ту самую функцию, которая будет соответствовать статусу объекта культурного наследия. Мы видим много арт-кластеров, музейных кластеров, которые находятся в симбиозе. Например, «Флакон» в Москве, культурный квартал в Узбекистане — примеров уже очень много, как происходило переосмысление таких пространств. Элеватор будет уникальным проектом, потому что кому бы его ни показывали, все в него влюбляются просто искренне — он дико красивый, эффектный. — Планируется массово застраивать уже присоединенные поселки в Сосновском районе «Западный» и «Пригородный». Какая ситуация там сейчас со строительством? — Сегодня на всей территории поселка «Западный» разработаны проекты планировки. Сейчас там проживают 40 000 человек, а в перспективе будет 150 000, но эти перспективы уже были заложены Сосновским районом. Вместе с поселком «Пригородный» это будут действительно плотно застроенные территории. Новость по теме В челябинских Пригородном и Западном к середине лета подорожает земля Я считаю, что присоединение поселков «Западный» и «Пригородный» к Челябинску — это действительно правильное решение. Потому что плюс 150 000 человек — это вполне себе город, очень высокая плотность, другая инфраструктура и скорость ее создания. Соответственно, да, это будут плотно застроенные территории. Наша задача сегодня — вместе с инвесторами сделать так, чтобы строительство на каждом этапе было обеспечено соответствующей инфраструктурой. Там очень много работы и в части улично-дорожной сети, и в части благоустройства, скверов, парков и так далее, потому что там очень много федеральных лесов, но мы их даже трогать не можем. То есть, соответственно, это озеленение, которое не предполагает устройство в принципе, а другого там нет. Это такой важный вопрос, поэтому мы планируем, что там будет большая работа на набережной, уличное, внутриквартальное озеленение. — С чего будет начинаться освоение поселков, и насколько быстро они будут застраиваться? Новость по теме В Западном для жителей поселков, недавно присоединенных к Челябинску, летом открылся отдел администрации Центрального района — В поселках будут строиться социальные объекты. Сейчас рядом с ЖК «Привилегия» есть крупный общественный центр. Там есть и школа, и спортивный объект. Планируется построить еще одно образовательное учреждение. Уже построены детские сады. На самом деле работы очень много. И тут самое правильное, что городская администрация вместе с регионом будет активно и поэтапно реализовывать все эти планы. Ничего за раз не сделается — надо быть к этому готовыми. Мы приняли закон о присоединении поселков, но он в жизни жителей пока мало что поменял. Сейчас у нас активно работает команда города. Вот они сейчас как раз этим и занимаются. Это большой труд на несколько лет вперед. Страшно сказать — десятилетие, но это факт, потому что там планируется большой объем реализации жилья. — Ольга Сергеевна, напоследок расскажите, как вы пришли в профессию. Почему именно архитектура? — У меня в принципе такая небольшая династия получилась: мама — архитектор, в советское время работала в отделе благоустройства. Она принимала участие в появлении всех цветников, которые нам достались. Например, расположенных около публичной библиотеки и другие. И по факту выбор профессии: пойти учиться на градостроителя, на архитектора — это тоже немалая заслуга моей мамы. Сама профессия архитектора приводит к креативности мышления Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На кафедру ЮУрГУ я поступила в 2008 году, в 2014 выпустилась, не пожалела ни разу. Это было очень хорошее время: прекрасные коллеги, много нового и интересного. На втором или третьем курсе я начала подрабатывать в архитектурно-планировочном центре. Это как раз «подвед» управления архитектуры города. И мама у меня продолжала тоже в нем работать. По факту она была куратором моих первых проектов. — И куда вы пошли после того, как выпустились? Перед вами было открыто так много дорог… — Отправилась к тем, кто помогал мне все это время — в архитектурно-планировочный центр. Там замечательные и креативные люди работают. Даже если это не архитекторы, сама профессия тебя так или иначе приводит к креативности мышления. Всегда были поздравления театральные на крупные праздники. Я выросла в этой атмосфере. Проработала там три года. Делала проекты планировки, эскизные проекты. И в какой-то момент, в 2016 году, меня позвали в управление архитектуры, в отдел генерального плана проверять проекты планировки. Там как раз была свободная ставка старшего инженера. А в архитектурно-планировочном центре я доросла до ведущего архитектора. То есть я уже тоже вела проекты: не только чертила, но и снимала замечания, общалась с заказчиками. Мне тоже это нравилось. Дальше была административная работа. — Как вам запомнилось время подготовки к саммитам ШОС и БРИКС, и как вы считаете, стало ли это время точкой роста для города? Новость по теме В Челябинске выбрали нового главного архитектора — Да, несомненно, это стало точкой роста. Я считаю, все молодцы, кто понимает, что даже если мероприятие не состоится в вашем городе, то деньги, силы, проекты останутся здесь. По факту саммиты для Челябинска стали действительно той точкой, которая позволила закончить развязки, сделать многие дороги, начать озеленение, которое уже в 2019 году активно поддержали губернатор нашего региона Алексей Текслер, новая команда администрации. И вот к 2019 году я уже выросла в начальника управления перспективного развития, потому что как раз курировала генеральный план — взяла все это на себя. Затем мы сформировали управление, которое занималось генпланом, саммитами, был огромный пласт работы. В 2020 году произошла реорганизация. Комитет превратился в управление. Я стала начальником также перспективного отдела развития. А через три-четыре месяца — заместителем начальника управления с отделом перспективного развития, с отделом дизайна. Мы уже конкретно работали над благоустройством, над нашими первыми активно развивающимися скверами, в целом над социально-экономической стратегией города. Ну и 2021 год — время комплексного развития территорий (КРТ). Мы вместе с прекраснейшей и сильной командой развивали Челябинск. — Получается, вы уверенно и планомерно шли к должности главного архитектора города и министра, и вас поддерживала команда единомышленников. У вас теперь стало больше возможностей для реализации планов? Ольга Никитина с весны 2024 года была назначена главным архитектора Челябинска, а в 2025 году стала руководителем архитектурного министерства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU — В середине 2023 года бывший главный архитектор города Павел Крутолапов вернулся в творческую деятельность, в бизнес. А уже с начала 2024 года было принято решение, что я буду начальником управления архитектуры. Мы очень плотно работали вместе и между собой абсолютно четко понимали, что после него приду я — такая преемственность. У нас такая же ситуация сложилась с Николаем Ющенко, который был предыдущим главным архитектором. Николай Ющенко и сегодня входит в архитектурный совет, который я начала проводить с 2023 года для согласования объектов. Совет проводится и сейчас, я тоже частью этого совета осталась. Как отметила в беседе с URA.RU Ольга Никитина, она очень много планирует и мечтает. Например, о том, чтобы в Челябинске возвели бы наилучший архитектурный объект, который сможет стать символом города. Еще Ольга очень хотела бы оставить после себя ясный и понятный план развития города, создать структуру, в которой люди комфортно работали бы дальше. А также — чтобы в городе трудились самые лучшие и известные архитекторы, и им удалось бы создать много хороших объектов. 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Приступая к проектам комплексного развития территорий (КРТ), Челябинск должен учесть неудачный опыт 1990-х и 2000-х и стремиться к созданию комфортных микрорайонов в центре города. Что станет с заброшенным элеватором в центре Челябинска, как будут застраиваться присоединенные к мегаполису поселки, и что самое важное в работе архитектора — в интервью URA.RU рассказала министр строительства и архитектуры Челябинской области Ольга Никитина. — Ольга Сергеевна, какие объекты архитектуры в Челябинске вы считаете удачными, а какие, наоборот, мягко говоря не вызывают у вас восторга? Что хотелось бы изменить, улучшить. — Мы все понимаем, что нет таких людей, которые не ошибаются. Я бы вообще сказала, что, если ты архитектор, тебе в любом случае будет стыдно за какие-то объекты. Ведь не ошибается тот, кто ничего не делает. Понятно, что ты растешь, вкус меняется, время диктует новые правила. Например, не стоит сравнивать архитектуру 2000-х годов и современную. В те годы образовался новый архитектурный стиль — капиталистический романтизм. В двухтысячных годах архитекторы все время придумывали что-то невообразимое. Это была свобода: у заказчика есть деньги, и ты начинаешь со всей широтой своей души творить. Это действительно опыт, который на Челябинске был опробован. При этом ошибки архитекторов дорого стоят — мы в них живем. Есть объекты, которые возникли в свое время, и у них есть свой контекст. И они расстраивают, потому что где-то действительно мы четко понимаем, это 90-е, 2000-е, когда в первую очередь был заказчик либо архитектор, и у него было свое чувство прекрасного. И он считал, что это красиво. К таким объектам я бы отнесла Торговый центр, ЖК «Алое поле», «Челябинск-сити» в центре города. Также к неудачным проектам я бы отнесла ЖК «Академ». Застройщики перед началом строительства говорили: вот это центр города и так далее. Но спустя восемь-десять лет стало понятно, что это гетто именно с архитектурной точки зрения, там некомфортно, неуютно. — А какие объекты вы считаете удачными с архитектурной точки зрения? — Если говорить о последних хороших, интересных и маленьких проектах, сегодня можно назвать жилой комплекс «Соло». ЖК внезапно возник, квартиры там были распроданы в рекордные сроки. И это при том, что он не самый высокий и с осторожностью вписался в частную малоэтажную застройку. Также из последних интересных проектов можно назвать ЖК «Ньютон». Мы гордимся им и многим его показываем, особенно ЖК «Ньютон II». Примечательно, что инвестор принял решение не вырубать сквер внутри, а это квадратные метры будущих домов. При этом время, за которое они продали квартиры, и сколько жилья им удалось при этом реализовать, прекрасно сложились. Сегодня в ЖК «Ньютон» очень уютно. Для сравнения, продавались квартиры в ЖК «Ньютон» и в ЖК «Академ». При этом покупали люди чаще и за большую сумму в ЖК «Ньютон». Также очень удачным я считаю первый проект комплексного развития территорий (КРТ) ЖК «4 Ленина». Во-первых, это инновация. Во-вторых, там все очень хорошо продумано, комплексно. ЖК с сервисами и внутренние детские площадки. Причем, по проекту шумные территории вынесены отдельно: во дворах остались только тихие площадки, дворы без машин. Это действительно уже не новомодные, а хорошо устоявшиеся тренды. Мы видим супермодную историю, когда кухня и жилое помещение выносится отдельно, по типу общежития — там ресторанный пол. Это реверанс в сторону молодых одиноких сингл-работников, которые еще без семей и по факту только ночуют дома. Скорее всего, мы придем к такой истории, но пока все-таки хочется говорить про семью, про нормальную квартиру. С этой точки зрения интересны ЖК «Грани» — их продажи шли также активно. Но это уже в центре и точечная застройка. — Сейчас как раз в центре планируется строить жилье по проектам КРТ. Раньше территория не сильно застраивалась. В чем вы видите плюсы? — Про центр мы как раз говорили, что там не хватает жилья, у нас большой процент сервисов и функций, а вот жилой застройки там, к сожалению, немного. Если вы посмотрите продажу новых жилых комплексов, то там они почти не строились. Есть только какие-то отдельные вставки, которые появляются. Но это объяснимо: это исторический центр, не все туда можно включить. Тем не менее сейчас очень много площадок в центре только в проекте. И можно, конечно, спорить о повышении плотности застройки, но, повышая эффективность использования территории, мы при этом урегулировали вопрос с подземными паркингами. В городе уменьшится возможность использования наземных плоскостных парковок, вырастет процент озеленения. Эта цепочка мероприятий для того, чтобы в новых ЖК была бы гораздо более благоустроенная территория, и там появилось как можно больше новых сервисов. Например, в Москве, Екатеринбурге активные плотные центры — там интересно. А когда ты идешь и у тебя с одной стороны пустырь, а с другой огромная парковка, создается ощущение разрухи, выбитых окон. И тут помогут проекты КРТ. ЖК «Ньютон», мне кажется, — приятный пример комплексного подхода, потому что это действительно комплексное освоение территории. Одновременно со строительством ЖК инвесторы возвели новую школу, сейчас построили вторую, также есть детские сады. В ЖК все строилось одновременно, и это позволило застройщику выиграть у других девелоперов в других локациях с аналогичным предложением. Ведь у них не было рядом школы, скверов, детских садов. — Что касается проектов комплексного развития территорий (КРТ), сколько таких сейчас в городе, и что это за проекты. Расскажите о наиболее знаковых. — В регионе сейчас 90 площадок в разной степени подготовки и реализации под КРТ. При этом 67 площадок находится в Челябинске. В городе уже реализуется 19 договоров КРТ. Их градостроительный потенциал — 800 тысяч квадратных метров застройки. Задачи у всех территорий разные. Сегодня под КРТ идут площадки в нескольких районах города: в Калининском, Советском, Тракторозаводском. В стадии работы сейчас находятся площадки в Центральном, Металлургическом, Ленинском районах — это разные районы, разная культурно-историческая идентичность. Есть территория элеватора — большой проект КРТ, который уже в высокой степени готовности. Осенью 2025 года планируем провести аукцион. Задача этого проекта — повысить связанность города в центре, продолжить наконец-то улицу Орджоникидзе, а пешеходную улицу Кирова вывести до улицы Курчатова, реставрировать элеватор. — Есть ли уже застройщики, которые интересуются этой территорией, может быть и федеральные? — Все крупные застройщики на эту локацию смотрят с большим интересом. При этом объективно, даже если они к нам не пришли, мы знаем, что они заинтересованы. В участниках на торгах мы увидим все известные компании: «Никс», «Голос Девелопмент», «Апри Флай Плэннинг». Поскольку мы же понимаем, что это в перспективе будет большая площадка. Возможно, там будет несколько представителей, мы этого не предугадаем. Жребий кидать бесполезно, аукционы всегда для нас момент лотереи. При этом, так как это лотерея, нам очень важно, чтобы условия, которые мы прописали, позволяли нам избавляться от недобросовестных застройщиков, которые могут участвовать в такой процедуре. Ну, я думаю, что здесь мы максимально себя подстраховали. — Как вы будете подходить к выбору застройщика, ведь это восстановленный памятник архитектуры. Девелопер, который будет застраивать территорию вокруг элеватора в том числе, должен будет осознавать всю ответственность… — В самой территории очень много вводных, она «тяжелая». Потому что тот же элеватор, как объект культурного наследия, войдет туда, и обязанностью инвестора станет реставрация, а это тяжело. Это особый опыт захода на площадку и опыт работ. Но мы видим, что Челябинском теперь интересуются и федеральные застройщики. Это хорошо, потому что позволяет включать в планы развития гораздо больше территорий. У нас есть понимание, что это будет жилой микрорайон. Также там построят школу с детским садом, потому что в этом квартале таких соцобъектов не хватает. Без этого новое жилье там в принципе не появится. Также там будут социальные и культурные объекты с сервисами по нормативам. По высоте это будет разно-этажная застройка, но есть ограничения, связанные с телебашней, поэтому высота будет набираться ближе к улице Овчинникова, а на Орджоникидзе планируются семиэтажные здания. — Что, по вашим прогнозам, можно будет сделать в бывшем элеваторе (ТРК или офисный центр)? — В первую очередь, это будет реставрация в соответствии с требованиями закона. Далее по ходу работы мы будем общаться с застройщиком, с комитетом охраны объектов культурного наследия, потому что, напомню, эксплуатировать такие объекты можно только на определенных условиях. Естественно, любые кабаре и бары исключаются. Мы элеватор видим как общественно-культурное пространство. Это уже символ истории. Совместно с будущим инвестором постараемся найти ту самую функцию, которая будет соответствовать статусу объекта культурного наследия. Мы видим много арт-кластеров, музейных кластеров, которые находятся в симбиозе. Например, «Флакон» в Москве, культурный квартал в Узбекистане — примеров уже очень много, как происходило переосмысление таких пространств. Элеватор будет уникальным проектом, потому что кому бы его ни показывали, все в него влюбляются просто искренне — он дико красивый, эффектный. — Планируется массово застраивать уже присоединенные поселки в Сосновском районе «Западный» и «Пригородный». Какая ситуация там сейчас со строительством? Я считаю, что присоединение поселков «Западный» и «Пригородный» к Челябинску — это действительно правильное решение. Потому что плюс 150 000 человек — это вполне себе город, очень высокая плотность, другая инфраструктура и скорость ее создания. Соответственно, да, это будут плотно застроенные территории. Наша задача сегодня — вместе с инвесторами сделать так, чтобы строительство на каждом этапе было обеспечено соответствующей инфраструктурой. Там очень много работы и в части улично-дорожной сети, и в части благоустройства, скверов, парков и так далее, потому что там очень много федеральных лесов, но мы их даже трогать не можем. То есть, соответственно, это озеленение, которое не предполагает устройство в принципе, а другого там нет. Это такой важный вопрос, поэтому мы планируем, что там будет большая работа на набережной, уличное, внутриквартальное озеленение. — С чего будет начинаться освоение поселков, и насколько быстро они будут застраиваться? — В поселках будут строиться социальные объекты. Сейчас рядом с ЖК «Привилегия» есть крупный общественный центр. Там есть и школа, и спортивный объект. Планируется построить еще одно образовательное учреждение. Уже построены детские сады. На самом деле работы очень много. И тут самое правильное, что городская администрация вместе с регионом будет активно и поэтапно реализовывать все эти планы. Ничего за раз не сделается — надо быть к этому готовыми. Мы приняли закон о присоединении поселков, но он в жизни жителей пока мало что поменял. Сейчас у нас активно работает команда города. Вот они сейчас как раз этим и занимаются. Это большой труд на несколько лет вперед. Страшно сказать — десятилетие, но это факт, потому что там планируется большой объем реализации жилья. — Ольга Сергеевна, напоследок расскажите, как вы пришли в профессию. Почему именно архитектура? — У меня в принципе такая небольшая династия получилась: мама — архитектор, в советское время работала в отделе благоустройства. Она принимала участие в появлении всех цветников, которые нам достались. Например, расположенных около публичной библиотеки и другие. И по факту выбор профессии: пойти учиться на градостроителя, на архитектора — это тоже немалая заслуга моей мамы. На кафедру ЮУрГУ я поступила в 2008 году, в 2014 выпустилась, не пожалела ни разу. Это было очень хорошее время: прекрасные коллеги, много нового и интересного. На втором или третьем курсе я начала подрабатывать в архитектурно-планировочном центре. Это как раз «подвед» управления архитектуры города. И мама у меня продолжала тоже в нем работать. По факту она была куратором моих первых проектов. — И куда вы пошли после того, как выпустились? Перед вами было открыто так много дорог… — Отправилась к тем, кто помогал мне все это время — в архитектурно-планировочный центр. Там замечательные и креативные люди работают. Даже если это не архитекторы, сама профессия тебя так или иначе приводит к креативности мышления. Всегда были поздравления театральные на крупные праздники. Я выросла в этой атмосфере. Проработала там три года. Делала проекты планировки, эскизные проекты. И в какой-то момент, в 2016 году, меня позвали в управление архитектуры, в отдел генерального плана проверять проекты планировки. Там как раз была свободная ставка старшего инженера. А в архитектурно-планировочном центре я доросла до ведущего архитектора. То есть я уже тоже вела проекты: не только чертила, но и снимала замечания, общалась с заказчиками. Мне тоже это нравилось. Дальше была административная работа. — Как вам запомнилось время подготовки к саммитам ШОС и БРИКС, и как вы считаете, стало ли это время точкой роста для города? — Да, несомненно, это стало точкой роста. Я считаю, все молодцы, кто понимает, что даже если мероприятие не состоится в вашем городе, то деньги, силы, проекты останутся здесь. По факту саммиты для Челябинска стали действительно той точкой, которая позволила закончить развязки, сделать многие дороги, начать озеленение, которое уже в 2019 году активно поддержали губернатор нашего региона Алексей Текслер, новая команда администрации. И вот к 2019 году я уже выросла в начальника управления перспективного развития, потому что как раз курировала генеральный план — взяла все это на себя. Затем мы сформировали управление, которое занималось генпланом, саммитами, был огромный пласт работы. В 2020 году произошла реорганизация. Комитет превратился в управление. Я стала начальником также перспективного отдела развития. А через три-четыре месяца — заместителем начальника управления с отделом перспективного развития, с отделом дизайна. Мы уже конкретно работали над благоустройством, над нашими первыми активно развивающимися скверами, в целом над социально-экономической стратегией города. Ну и 2021 год — время комплексного развития территорий (КРТ). Мы вместе с прекраснейшей и сильной командой развивали Челябинск. — Получается, вы уверенно и планомерно шли к должности главного архитектора города и министра, и вас поддерживала команда единомышленников. У вас теперь стало больше возможностей для реализации планов? — В середине 2023 года бывший главный архитектор города Павел Крутолапов вернулся в творческую деятельность, в бизнес. А уже с начала 2024 года было принято решение, что я буду начальником управления архитектуры. Мы очень плотно работали вместе и между собой абсолютно четко понимали, что после него приду я — такая преемственность. У нас такая же ситуация сложилась с Николаем Ющенко, который был предыдущим главным архитектором. Николай Ющенко и сегодня входит в архитектурный совет, который я начала проводить с 2023 года для согласования объектов. Совет проводится и сейчас, я тоже частью этого совета осталась. Как отметила в беседе с URA.RU Ольга Никитина, она очень много планирует и мечтает. Например, о том, чтобы в Челябинске возвели бы наилучший архитектурный объект, который сможет стать символом города. Еще Ольга очень хотела бы оставить после себя ясный и понятный план развития города, создать структуру, в которой люди комфортно работали бы дальше. А также — чтобы в городе трудились самые лучшие и известные архитекторы, и им удалось бы создать много хороших объектов.