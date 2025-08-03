03 августа 2025

В Челябинске на фасаде дома зажгли огромное сердце. Видео

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Челябинец сделал возлюбленной предложение, подарив ей гигантское сердце
Челябинец сделал возлюбленной предложение, подарив ей гигантское сердце Фото:

Челябинец сделал особенное предложение руки и сердца, обратившись к застройщику высотки, расположенной на Алом поле. Он просил организовать момент, который невозможно забыть.

«На нужных этажах высотки зажглись специальные фонари. Они и образовали огромное сердце», — отметили в пресс-службе застройщика «Голос Девелопмент».

На кадрах видео запечатлен момент, когда молодой человек стоит на коленях с кольцом в руках, девушка с радостью принимает предложение. Романтичный штрих добавляет живая музыка саксофона.

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Челябинец сделал особенное предложение руки и сердца, обратившись к застройщику высотки, расположенной на Алом поле. Он просил организовать момент, который невозможно забыть. «На нужных этажах высотки зажглись специальные фонари. Они и образовали огромное сердце», — отметили в пресс-службе застройщика «Голос Девелопмент». На кадрах видео запечатлен момент, когда молодой человек стоит на коленях с кольцом в руках, девушка с радостью принимает предложение. Романтичный штрих добавляет живая музыка саксофона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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