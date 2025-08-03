Москвичи стали сами желанными иногородними сотрудниками у челябинцев

Челябинские компании среди иногородних сотрудников в основном ждут к себе на работу москвичей. Но, как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter, основной фукус интереса связан с местными кадрами.
«Среди иногородних соискателей чаще всего интерес компаний в Челябинской области вызывают специалисты из Москвы. Они получили 18,1 тысячи предложений о работе, или 1,3% от всего объема с начала года», — уточнили URA.RU в офисе HeadHunter.
На втором месте по частоте приглашений оказались жители Свердловской области (0,8%, или более 11,6 тысячи приглашений) и Санкт-Петербурга (0,6% приглашений, или 8,5 тысячи). Также в число приглашенных соискателей вошли специалисты из Башкортостана, Краснодарского края и ряда других регионов.
Анализ более 1,4 миллиона приглашений на работу, отправленных работодателями области с начала года, показал: местные компании преимущественно предпочитают рассматривать кандидатов из родного региона. Они получили свыше 1,3 млн приглашений. Доля превысила 90% от всех разосланных приглашений.
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