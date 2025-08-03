03 августа 2025
02 августа 2025

Москвичи стали сами желанными иногородними сотрудниками у челябинцев

© Служба новостей «URA.RU»
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Москвичам проще остальных иногородних можно трудоустроиться в Челябинской области
Москвичам проще остальных иногородних можно трудоустроиться в Челябинской области Фото:

Челябинские компании среди иногородних сотрудников в основном ждут к себе на работу москвичей. Но, как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter, основной фукус интереса связан с местными кадрами.

«Среди иногородних соискателей чаще всего интерес компаний в Челябинской области вызывают специалисты из Москвы. Они получили 18,1 тысячи предложений о работе, или 1,3% от всего объема с начала года», — уточнили URA.RU в офисе HeadHunter.

На втором месте по частоте приглашений оказались жители Свердловской области (0,8%, или более 11,6 тысячи приглашений) и Санкт-Петербурга (0,6% приглашений, или 8,5 тысячи). Также в число приглашенных соискателей вошли специалисты из Башкортостана, Краснодарского края и ряда других регионов.

Анализ более 1,4 миллиона приглашений на работу, отправленных работодателями области с начала года, показал: местные компании преимущественно предпочитают рассматривать кандидатов из родного региона. Они получили свыше 1,3 млн приглашений. Доля превысила 90% от всех разосланных приглашений.

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Челябинские компании среди иногородних сотрудников в основном ждут к себе на работу москвичей. Но, как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter, основной фукус интереса связан с местными кадрами. «Среди иногородних соискателей чаще всего интерес компаний в Челябинской области вызывают специалисты из Москвы. Они получили 18,1 тысячи предложений о работе, или 1,3% от всего объема с начала года», — уточнили URA.RU в офисе HeadHunter. На втором месте по частоте приглашений оказались жители Свердловской области (0,8%, или более 11,6 тысячи приглашений) и Санкт-Петербурга (0,6% приглашений, или 8,5 тысячи). Также в число приглашенных соискателей вошли специалисты из Башкортостана, Краснодарского края и ряда других регионов. Анализ более 1,4 миллиона приглашений на работу, отправленных работодателями области с начала года, показал: местные компании преимущественно предпочитают рассматривать кандидатов из родного региона. Они получили свыше 1,3 млн приглашений. Доля превысила 90% от всех разосланных приглашений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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