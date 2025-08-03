Центр Челябинска открыли для проезда после ремонта сетей

В центре Челябинска завершился ремонт на двух магистральных сетях — на Свердловском проспекте и улице Энгельса. Проезд для транспорта открыт, работы на объекте завершились в срок, сообщил заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов, передает корреспондент URA.RU.
«На прошлой неделе закончили два магистральных ремонта — на Свердловском проспекте и Энгельса. Сейчас оба проезда открыты в обоих направлениях», — сообщил Астахов во время аппаратного совещания в мэрии, передает корреспондент URA.RU.
На указанном участке проводился ремонт теплосетей, из-за чего пришлось перекрыть для проезда часть улиц. Мэр Челябинска Алексей Лошкин на прошлом аппаратном совещании поручил по возможности завершить ремонт раньше срока. Астахов заверил, что подрядчик планирует справиться до конца недели.
«Хочу положительно отметить работу компании „УСТЭК“, которая проводила замену теплового трубопровода в районе Свердловского проспекта, проспекта Ленина и улицы Энгельса. Срок был поставлен минимальный для проведения этих работ и приведения в нормативное состояние проезжей части», — отметил Лошкин во время пресс-подхода по итогам аппаратного совещания. Компания уложилась в указанный срок. Проезд в центре города для транспорта открыт, добавил Лошкин.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!