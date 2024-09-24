Песков выступил за критику власти со стороны населения

Власть должна быть открыта для критики со стороны населения, отделяя ее от оскорблений. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Критика и оскорбление — разные понятия. Поэтому, конечно же, власть не должна и не может быть свободна от критики», — заявил Песков во время конференц-колла. Это заявление было сделано на фоне одобрения правительством законопроекта о штрафах за оскорбление представителей власти.
Песков уточнил, что представители власти работают на людей и служат им, поскольку являются госслужащими. Таким образом, именно поэтому критика является необходимой частью их работы.
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