Песков выступил за критику власти со стороны населения

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, песков дмитрий
Песков заявил, что представители власти являются госслужащими, поэтому они должны принимать критику Фото:

Власть должна быть открыта для критики со стороны населения, отделяя ее от оскорблений. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Критика и оскорбление — разные понятия. Поэтому, конечно же, власть не должна и не может быть свободна от критики», — заявил Песков во время конференц-колла. Это заявление было сделано на фоне одобрения правительством законопроекта о штрафах за оскорбление представителей власти.

Песков уточнил, что представители власти работают на людей и служат им, поскольку являются госслужащими. Таким образом, именно поэтому критика является необходимой частью их работы.

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Власть должна быть открыта для критики со стороны населения, отделяя ее от оскорблений. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Критика и оскорбление — разные понятия. Поэтому, конечно же, власть не должна и не может быть свободна от критики», — заявил Песков во время конференц-колла. Это заявление было сделано на фоне одобрения правительством законопроекта о штрафах за оскорбление представителей власти. Песков уточнил, что представители власти работают на людей и служат им, поскольку являются госслужащими. Таким образом, именно поэтому критика является необходимой частью их работы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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