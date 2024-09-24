Песков выступил за критику власти со стороны населения

24 сентября 2024 в 14:05 Размер текста - 17 +

Песков заявил, что представители власти являются госслужащими, поэтому они должны принимать критику Фото: Владимир Андреев © URA.RU Власть должна быть открыта для критики со стороны населения, отделяя ее от оскорблений. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Критика и оскорбление — разные понятия. Поэтому, конечно же, власть не должна и не может быть свободна от критики», — заявил Песков во время конференц-колла. Это заявление было сделано на фоне одобрения правительством законопроекта о штрафах за оскорбление представителей власти. Песков уточнил, что представители власти работают на людей и служат им, поскольку являются госслужащими. Таким образом, именно поэтому критика является необходимой частью их работы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власть должна быть открыта для критики со стороны населения, отделяя ее от оскорблений. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Критика и оскорбление — разные понятия. Поэтому, конечно же, власть не должна и не может быть свободна от критики», — заявил Песков во время конференц-колла. Это заявление было сделано на фоне одобрения правительством законопроекта о штрафах за оскорбление представителей власти. Песков уточнил, что представители власти работают на людей и служат им, поскольку являются госслужащими. Таким образом, именно поэтому критика является необходимой частью их работы.