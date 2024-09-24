На Уралмаше закроют улицу, ведущую в центр

Ограничения продлятся больше двух недель Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Екатеринбурге закроют движение по участку улицы Лукиных, через которую жители Уралмаша могут выезжать в центр города. Ограничения продлятся больше двух недель, рассказали в пресс-службе мэрии.

«Специалисты строительной компании „Капитал“ закроют движение транспорта по улице Лукиных в районе дома №24 с 30 сентября по 15 октября. На участке пройдут работы по устройству сетей теплоснабжения», — следует из сообщения.

Временные ограничения особенно коснутся жителей частного сектора, расположенного в районе данного участка. Несмотря на это, зону перекрытия можно будет объехать по улицам Машиностроителей, 40 лет Октября, Банникова и Донбасской.

Еще одну улицу, но уже в центре Екатеринбурга, закрыли до 31 октября. Это связано со строительством многофункционального центра и с работами по восстановлению благоустройства на улице Антона Валека.