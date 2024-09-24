На Уралмаше закроют улицу, ведущую в центр

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Детали города. Пермь, дорожный знак, идут работы, ремонт, дорога
Ограничения продлятся больше двух недель Фото:

В Екатеринбурге закроют движение по участку улицы Лукиных, через которую жители Уралмаша могут выезжать в центр города. Ограничения продлятся больше двух недель, рассказали в пресс-службе мэрии.

«Специалисты строительной компании „Капитал“ закроют движение транспорта по улице Лукиных в районе дома №24 с 30 сентября по 15 октября. На участке пройдут работы по устройству сетей теплоснабжения», — следует из сообщения.

Временные ограничения особенно коснутся жителей частного сектора, расположенного в районе данного участка. Несмотря на это, зону перекрытия можно будет объехать по улицам Машиностроителей, 40 лет Октября, Банникова и Донбасской.

Еще одну улицу, но уже в центре Екатеринбурга, закрыли до 31 октября. Это связано со строительством многофункционального центра и с работами по восстановлению благоустройства на улице Антона Валека.

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В Екатеринбурге закроют движение по участку улицы Лукиных, через которую жители Уралмаша могут выезжать в центр города. Ограничения продлятся больше двух недель, рассказали в пресс-службе мэрии. «Специалисты строительной компании „Капитал“ закроют движение транспорта по улице Лукиных в районе дома №24 с 30 сентября по 15 октября. На участке пройдут работы по устройству сетей теплоснабжения», — следует из сообщения. Временные ограничения особенно коснутся жителей частного сектора, расположенного в районе данного участка. Несмотря на это, зону перекрытия можно будет объехать по улицам Машиностроителей, 40 лет Октября, Банникова и Донбасской. Еще одну улицу, но уже в центре Екатеринбурга, закрыли до 31 октября. Это связано со строительством многофункционального центра и с работами по восстановлению благоустройства на улице Антона Валека.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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