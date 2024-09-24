Силовиков подключат к поиску источника загрязнения Исети в центре Екатеринбурга

Прокуратура установит источник загрязнения Исети в центре Екатеринбурга

24 сентября 2024 в 18:07 Размер текста - 17 +

Фиолетовая жидкость вытекала из трубы коллектора (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Природоохранную прокуратуру подключат к поиску источника загрязнения реки Исеть неизвестным веществом фиолетового цвета в центре Екатеринбурга. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии. «Муниципальная экологическая инспекция вместе с инспекторами Росприроднадзора зафиксировали факт вытекания фиолетовой жидкости из трубы коллектора в районе моста через Исеть. Установить источник загрязнения на месте не удалось», — пояснили в горадминистрации. О неизвестном веществе в Исети рассказал очевидец. Загрязнение реки обнаружили в районе улицы Малышева днем 24 сентября. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Природоохранную прокуратуру подключат к поиску источника загрязнения реки Исеть неизвестным веществом фиолетового цвета в центре Екатеринбурга. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии. «Муниципальная экологическая инспекция вместе с инспекторами Росприроднадзора зафиксировали факт вытекания фиолетовой жидкости из трубы коллектора в районе моста через Исеть. Установить источник загрязнения на месте не удалось», — пояснили в горадминистрации. О неизвестном веществе в Исети рассказал очевидец. Загрязнение реки обнаружили в районе улицы Малышева днем 24 сентября.