Силовиков подключат к поиску источника загрязнения Исети в центре Екатеринбурга

Прокуратура установит источник загрязнения Исети в центре Екатеринбурга
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Цветная вода у полпредства. Екатеринбург, загрязнение среды, река исеть, выбросы, сброс нечистот, экология
Фиолетовая жидкость вытекала из трубы коллектора (архивное фото) Фото:

Природоохранную прокуратуру подключат к поиску источника загрязнения реки Исеть неизвестным веществом фиолетового цвета в центре Екатеринбурга. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии.

«Муниципальная экологическая инспекция вместе с инспекторами Росприроднадзора зафиксировали факт вытекания фиолетовой жидкости из трубы коллектора в районе моста через Исеть. Установить источник загрязнения на месте не удалось», — пояснили в горадминистрации.

О неизвестном веществе в Исети рассказал очевидец. Загрязнение реки обнаружили в районе улицы Малышева днем 24 сентября.

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Природоохранную прокуратуру подключат к поиску источника загрязнения реки Исеть неизвестным веществом фиолетового цвета в центре Екатеринбурга. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии. «Муниципальная экологическая инспекция вместе с инспекторами Росприроднадзора зафиксировали факт вытекания фиолетовой жидкости из трубы коллектора в районе моста через Исеть. Установить источник загрязнения на месте не удалось», — пояснили в горадминистрации. О неизвестном веществе в Исети рассказал очевидец. Загрязнение реки обнаружили в районе улицы Малышева днем 24 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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