23 сентября 2024

В центре Екатеринбурга Исеть окрасилась в фиолетовый цвет. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Цветная вода у полпредства. Екатеринбург, загрязнение среды, река исеть, выбросы, сброс нечистот, экология
На место загрязнения выдвинулась экологическая инспекция (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге днем 24 сентября в районе улицы Малышева река Исеть окрасилась в фиолетовый цвет. О загрязнении рассказал очевидец.

«Неизвестные загрязняют реку Исеть возле улицы Малышева», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» слова собеседника. Подробности о месте, где заметили красящее вещество, не уточняются.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу мэрии. Там пояснили, что на место уже выдвинулась муниципальная экологическая инспекция.

Похожая ситуация произошла несколько месяцев назад. Возле аллеи культуры Исеть покрылась неизвестным веществом коричневого цвета. Тогда специалисты отметили, что первый раз столкнулись с информацией о сбросе веществ на данной территории.

Фото:

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В Екатеринбурге днем 24 сентября в районе улицы Малышева река Исеть окрасилась в фиолетовый цвет. О загрязнении рассказал очевидец. «Неизвестные загрязняют реку Исеть возле улицы Малышева», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» слова собеседника. Подробности о месте, где заметили красящее вещество, не уточняются. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу мэрии. Там пояснили, что на место уже выдвинулась муниципальная экологическая инспекция. Похожая ситуация произошла несколько месяцев назад. Возле аллеи культуры Исеть покрылась неизвестным веществом коричневого цвета. Тогда специалисты отметили, что первый раз столкнулись с информацией о сбросе веществ на данной территории.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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