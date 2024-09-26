26 сентября 2024

Роспотребнадзор забил тревогу из-за косметики на рынке России

Роспотребнадзор зафиксировал рост нарушений при изготовлении косметики в РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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5,8% косметики не соответствовали требованиям
5,8% косметики не соответствовали требованиям Фото:

Кратное увеличение нарушений при изготовлении и продаже продукции у производителей и продавцов косметики зафиксировано на рынке России. В первом полугодии 2024 года почти 6% парфюмерно-косметических товаров не соответствовали норме. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«В первом полугодии 2024-го 5,8% исследованных проб парфюмерно-косметической продукции не соответствовали требованиям. Что в четыре раза выше аналогичного показателя предыдущего периода», — сообщили в Роспотребнадзоре газете «Известия».

Ведомство подчеркнуло, что за последние годы количество проверок сократилось почти в 2,5 раза. При этом выросло количество нарушений обязательных требований к производству и продаже косметики. Нарушителям уже выписаны штрафы на общую сумму 453 тысячи рублей и была конфискована продукция на 1,15 миллионов рублей. Чаще всего бизнес скрывает от потребителей срок годности, состав и нарушения в сфере закупки.

По словам доцента кафедры маркетинга университета «Синергия» Маргариты Кобец, если производитель косметики указывает, что продукт имеет натуральный состав, то в списке ингредиентов должны быть только составляющие, которые входят в стандарт Cosmos или NaTrue, передает RT. Внимательно стоит изучать все продукты из сферы косметологии, так как объем контрафакта на рынке России существенно вырос, передает НСН.

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Кратное увеличение нарушений при изготовлении и продаже продукции у производителей и продавцов косметики зафиксировано на рынке России. В первом полугодии 2024 года почти 6% парфюмерно-косметических товаров не соответствовали норме. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. «В первом полугодии 2024-го 5,8% исследованных проб парфюмерно-косметической продукции не соответствовали требованиям. Что в четыре раза выше аналогичного показателя предыдущего периода», — сообщили в Роспотребнадзоре газете «Известия». Ведомство подчеркнуло, что за последние годы количество проверок сократилось почти в 2,5 раза. При этом выросло количество нарушений обязательных требований к производству и продаже косметики. Нарушителям уже выписаны штрафы на общую сумму 453 тысячи рублей и была конфискована продукция на 1,15 миллионов рублей. Чаще всего бизнес скрывает от потребителей срок годности, состав и нарушения в сфере закупки. По словам доцента кафедры маркетинга университета «Синергия» Маргариты Кобец, если производитель косметики указывает, что продукт имеет натуральный состав, то в списке ингредиентов должны быть только составляющие, которые входят в стандарт Cosmos или NaTrue, передает RT. Внимательно стоит изучать все продукты из сферы косметологии, так как объем контрафакта на рынке России существенно вырос, передает НСН.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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