Роспотребнадзор забил тревогу из-за косметики на рынке России

Кратное увеличение нарушений при изготовлении и продаже продукции у производителей и продавцов косметики зафиксировано на рынке России. В первом полугодии 2024 года почти 6% парфюмерно-косметических товаров не соответствовали норме. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
«В первом полугодии 2024-го 5,8% исследованных проб парфюмерно-косметической продукции не соответствовали требованиям. Что в четыре раза выше аналогичного показателя предыдущего периода», — сообщили в Роспотребнадзоре газете «Известия».
Ведомство подчеркнуло, что за последние годы количество проверок сократилось почти в 2,5 раза. При этом выросло количество нарушений обязательных требований к производству и продаже косметики. Нарушителям уже выписаны штрафы на общую сумму 453 тысячи рублей и была конфискована продукция на 1,15 миллионов рублей. Чаще всего бизнес скрывает от потребителей срок годности, состав и нарушения в сфере закупки.
По словам доцента кафедры маркетинга университета «Синергия» Маргариты Кобец, если производитель косметики указывает, что продукт имеет натуральный состав, то в списке ингредиентов должны быть только составляющие, которые входят в стандарт Cosmos или NaTrue, передает RT. Внимательно стоит изучать все продукты из сферы косметологии, так как объем контрафакта на рынке России существенно вырос, передает НСН.
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