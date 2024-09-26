26 сентября 2024

Суд избрал меру пресечения директору госкомпании ХМАО, которого задерживали ФСБ и СК. Инсайд

Директор «Промышленных парков Югры» Ермолин отправлен под домашний арест
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Директор УК «Промышленные парки Югры» проведет время до суда под домашним арестом, сообщает инсайдер
Директор УК «Промышленные парки Югры» проведет время до суда под домашним арестом, сообщает инсайдер Фото:

В ХМАО суд избрал меру пресечения директору управляющей компании «Промышленные парки Югры» Александру Ермолину, которого ФСБ и СК подозревают в коррупции. По данным источника URA.RU, он его отправили под домашний арест. Компания является оператором мегапроекта югорских властей — особой экономической зоны в Нягани.

«Ермолину избрали меру пресечения. Это домашний арест, как и у еще одного фигуранта уголовного дела — директора подрядчика „Промпарков“ компании „Югра-Альянс“ Дмитрия Гончарова», — сообщает инсайдер.

По версии следствия, речь идет о подписании Ермолиным актов выполненных работ до их фактического окончания в полном объеме. «Силовики предъявили претензии и к демонтажу сарая, после которого годные материалы были вопреки условиям контракта переданы подрядчику. Но говорят, что это только верхушка айсберга», — отмечает инсайдер.

Оперативно получить комментарий пресс-службы судов и СК на момент публикации новости не удалось. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что Ермолин и его подчиненный задержаны ФСБ и СК по подозрению в превышении должностных полномочий. Поводом стали нарушения в госконтрактах и при демонтаже сарая.

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В ХМАО суд избрал меру пресечения директору управляющей компании «Промышленные парки Югры» Александру Ермолину, которого ФСБ и СК подозревают в коррупции. По данным источника URA.RU, он его отправили под домашний арест. Компания является оператором мегапроекта югорских властей — особой экономической зоны в Нягани. «Ермолину избрали меру пресечения. Это домашний арест, как и у еще одного фигуранта уголовного дела — директора подрядчика „Промпарков“ компании „Югра-Альянс“ Дмитрия Гончарова», — сообщает инсайдер. По версии следствия, речь идет о подписании Ермолиным актов выполненных работ до их фактического окончания в полном объеме. «Силовики предъявили претензии и к демонтажу сарая, после которого годные материалы были вопреки условиям контракта переданы подрядчику. Но говорят, что это только верхушка айсберга», — отмечает инсайдер. Оперативно получить комментарий пресс-службы судов и СК на момент публикации новости не удалось. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что Ермолин и его подчиненный задержаны ФСБ и СК по подозрению в превышении должностных полномочий. Поводом стали нарушения в госконтрактах и при демонтаже сарая.
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© Служба новостей «URA.RU»
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