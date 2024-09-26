Свердловчане массово скупают новые «Москвичи»

В Свердловской области одной из самых популярных моделей внедорожников стал «Москвич 3». Об этом URA.RU рассказали в «Авито Авто»; аналитики изучили данные по спросу и ценам.
«Самой популярной моделью стал „Москвич 3“, доля в спросе составила 19%. Авто стоит 1,8 миллиона рублей», — говорится в релизе. В целом спрос на «Москвичи» вырос на 34,8%. Второй по спросу стала LADA, модель Niva Legend стоит 1,05 миллиона рублей (6,4%).
Kia Sportage занял третье место в общем спросе — 4,7%; стоимость автомобиля составляет 4,04 миллиона рублей. На четвертой строчке топа — авто марки Chery с долей в спросе 4,1%, которое стоит 2,9 миллиона рублей. Наименьшие показатели спроса у машин OMODA — 3,6%; модель C5 в среднем стоит 2,7 миллиона рублей.
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