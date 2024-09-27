27 сентября 2024

В Челябинск приезжают снимать шоу «Мужское/Женское»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сбор доверенных лиц на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Москва, барановская юлия
В Челябинске ожидают приезд ведущей шоу Юлии Барановской Фото:

В Челябинск приедет съемочная группа шоу «Мужское/Женское» на «Первом канале». Авторы программы устроят голосование за самую народную телепередачу. Об этом сообщается в telegram-канале проекта.

Новость по теме
Девочке из Челябинской области на шоу «Мужское/Женское» подарили хлебопечь

«Челябинск, ждем вас 28 сентября на площади Революции в 13:00. Вы узнаете нас по флажкам с логотипом „Мужское/Женское“. Мы устроим голосование за самую народную программу. Именно ваш голос может стать решающим», — написали авторы ток-шоу в telegram-канале.

Чтобы принять участие в съемке проекта и попасть в кадр, челябинцев просят заполнить форму обратной связи с контактными данными. Создатели программы также сообщили, что помимо Челябинска голосование пройдет в Новосибирске, Краснодаре, Нижнем Новгороде и Красноярске. В одном из городов анонсирован приезд ведущей Юлии Барановской.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинск приедет съемочная группа шоу «Мужское/Женское» на «Первом канале». Авторы программы устроят голосование за самую народную телепередачу. Об этом сообщается в telegram-канале проекта. «Челябинск, ждем вас 28 сентября на площади Революции в 13:00. Вы узнаете нас по флажкам с логотипом „Мужское/Женское“. Мы устроим голосование за самую народную программу. Именно ваш голос может стать решающим», — написали авторы ток-шоу в telegram-канале. Чтобы принять участие в съемке проекта и попасть в кадр, челябинцев просят заполнить форму обратной связи с контактными данными. Создатели программы также сообщили, что помимо Челябинска голосование пройдет в Новосибирске, Краснодаре, Нижнем Новгороде и Красноярске. В одном из городов анонсирован приезд ведущей Юлии Барановской.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...