В Челябинск приезжают снимать шоу «Мужское/Женское»

28 сентября 2024 в 00:36 Размер текста - 17 +

В Челябинске ожидают приезд ведущей шоу Юлии Барановской Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Челябинск приедет съемочная группа шоу «Мужское/Женское» на «Первом канале». Авторы программы устроят голосование за самую народную телепередачу. Об этом сообщается в telegram-канале проекта. Новость по теме Девочке из Челябинской области на шоу «Мужское/Женское» подарили хлебопечь «Челябинск, ждем вас 28 сентября на площади Революции в 13:00. Вы узнаете нас по флажкам с логотипом „Мужское/Женское“. Мы устроим голосование за самую народную программу. Именно ваш голос может стать решающим», — написали авторы ток-шоу в telegram-канале. Чтобы принять участие в съемке проекта и попасть в кадр, челябинцев просят заполнить форму обратной связи с контактными данными. Создатели программы также сообщили, что помимо Челябинска голосование пройдет в Новосибирске, Краснодаре, Нижнем Новгороде и Красноярске. В одном из городов анонсирован приезд ведущей Юлии Барановской. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинск приедет съемочная группа шоу «Мужское/Женское» на «Первом канале». Авторы программы устроят голосование за самую народную телепередачу. Об этом сообщается в telegram-канале проекта. «Челябинск, ждем вас 28 сентября на площади Революции в 13:00. Вы узнаете нас по флажкам с логотипом „Мужское/Женское“. Мы устроим голосование за самую народную программу. Именно ваш голос может стать решающим», — написали авторы ток-шоу в telegram-канале. Чтобы принять участие в съемке проекта и попасть в кадр, челябинцев просят заполнить форму обратной связи с контактными данными. Создатели программы также сообщили, что помимо Челябинска голосование пройдет в Новосибирске, Краснодаре, Нижнем Новгороде и Красноярске. В одном из городов анонсирован приезд ведущей Юлии Барановской.