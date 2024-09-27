В Челябинск приезжают снимать шоу «Мужское/Женское»

В Челябинск приедет съемочная группа шоу «Мужское/Женское» на «Первом канале». Авторы программы устроят голосование за самую народную телепередачу. Об этом сообщается в telegram-канале проекта.
«Челябинск, ждем вас 28 сентября на площади Революции в 13:00. Вы узнаете нас по флажкам с логотипом „Мужское/Женское“. Мы устроим голосование за самую народную программу. Именно ваш голос может стать решающим», — написали авторы ток-шоу в telegram-канале.
Чтобы принять участие в съемке проекта и попасть в кадр, челябинцев просят заполнить форму обратной связи с контактными данными. Создатели программы также сообщили, что помимо Челябинска голосование пройдет в Новосибирске, Краснодаре, Нижнем Новгороде и Красноярске. В одном из городов анонсирован приезд ведущей Юлии Барановской.
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