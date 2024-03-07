Девочке из Челябинской области на шоу «Мужское/Женское» подарили хлебопечь

08 марта 2024 в 15:08 Размер текста - 17 +

Некоторую выпечку девочка меняет у соседей на продукты Фото: Денис Моргунов © URA.RU Девятилетней девочке из села Серпиевка Челябинской области Кристине Машковской на шоу «Мужское/Женское» на «Первом канале» подарили хлебопечь, в которой за раз можно выпекать 30 булок хлеба. Выпуск программы был посвящен мужественным женщинам, сообщили в пресс-службе канала. «8 марта — день прекрасных дам… Героини сегодняшней программы, <…> обладают истинным мужеством — они готовы на все ради близких, друзей и даже незнакомых людей», — сообщается на сайте «Первого канала» в описании выпуска программы «Мужское/Женское». Одной из героинь стала девятилетняя Кристина Машковская из села Серпиевка Катав-Ивановского района. У девочки парализована мама, и Кристине приходится самой выполнять многие обязанности по дому. В прошлом году в марте она открыла собственную пекарню, чтобы заработать деньги на лечение. Сейчас Кристина печет не только хлеб, но и печенье, пиццу, булочки. Некоторую выпечку меняет у соседей на продукты. На передаче «Мужское/Женское» предприниматель Анастасия Насибуллина подарил девочке сертификат на покупку хлебопечки, в которой за раз можно испечь 30 булок. Технику уже купили и привезли домой. Кристина также ведет страницу в социальной сети. Она хочет развивать свою семейную пекарную и нуждается в помощи наставников, которые помогут ей настроить оборудование. Со слов папы девочки, нужен еще специальный шкаф для расстройки хлеба, чтобы пекарня работала на полную мощность. Тогда хлеб можно будет продавать не только односельчанам, но и туристам, которые останавливаются в их семейном глемпинге. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Девятилетней девочке из села Серпиевка Челябинской области Кристине Машковской на шоу «Мужское/Женское» на «Первом канале» подарили хлебопечь, в которой за раз можно выпекать 30 булок хлеба. Выпуск программы был посвящен мужественным женщинам, сообщили в пресс-службе канала. «8 марта — день прекрасных дам… Героини сегодняшней программы, <…> обладают истинным мужеством — они готовы на все ради близких, друзей и даже незнакомых людей», — сообщается на сайте «Первого канала» в описании выпуска программы «Мужское/Женское». Одной из героинь стала девятилетняя Кристина Машковская из села Серпиевка Катав-Ивановского района. У девочки парализована мама, и Кристине приходится самой выполнять многие обязанности по дому. В прошлом году в марте она открыла собственную пекарню, чтобы заработать деньги на лечение. Сейчас Кристина печет не только хлеб, но и печенье, пиццу, булочки. Некоторую выпечку меняет у соседей на продукты. На передаче «Мужское/Женское» предприниматель Анастасия Насибуллина подарил девочке сертификат на покупку хлебопечки, в которой за раз можно испечь 30 булок. Технику уже купили и привезли домой. Кристина также ведет страницу в социальной сети. Она хочет развивать свою семейную пекарную и нуждается в помощи наставников, которые помогут ей настроить оборудование. Со слов папы девочки, нужен еще специальный шкаф для расстройки хлеба, чтобы пекарня работала на полную мощность. Тогда хлеб можно будет продавать не только односельчанам, но и туристам, которые останавливаются в их семейном глемпинге.