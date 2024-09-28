ЦАХАЛ заявил о ликвидации лидера «Хезболлы» Насруллы

28 сентября 2024 в 13:40 Размер текста - 17 +

Израиль сообщил о ликвидации генерального секретаря ливанского шиитского движения «Хезболла» Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Война на Ближнем Востоке Израиль сообщил о ликвидации генерального секретаря ливанского шиитского движения «Хезболла». ЦАХАЛ заявил, что Хасан Нурсулла погиб во время удара по Бейруту. «ЦАХАЛ убил Хасана Насруллу, лидера террористической организации „Хезболла“ и одного из ее основателей. А также Али Карки, командующего южным фронтом „Хезболлы“, и других командиров», — заявили в ЦАХАЛ. Накануне в Бейруте произошло более десяти взрывов. Израильская армия нанесла точный удар по центральному штабу «Хезболлы», находящемуся под жилыми домами в центре района Дахия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Израиль сообщил о ликвидации генерального секретаря ливанского шиитского движения «Хезболла». ЦАХАЛ заявил, что Хасан Нурсулла погиб во время удара по Бейруту. «ЦАХАЛ убил Хасана Насруллу, лидера террористической организации „Хезболла“ и одного из ее основателей. А также Али Карки, командующего южным фронтом „Хезболлы“, и других командиров», — заявили в ЦАХАЛ. Накануне в Бейруте произошло более десяти взрывов. Израильская армия нанесла точный удар по центральному штабу «Хезболлы», находящемуся под жилыми домами в центре района Дахия.