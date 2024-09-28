ЦАХАЛ заявил о ликвидации лидера «Хезболлы» Насруллы

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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, израиль, сектор газа, stock, цахал, наземная операция
Израиль сообщил о ликвидации генерального секретаря ливанского шиитского движения «Хезболла» Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Израиль сообщил о ликвидации генерального секретаря ливанского шиитского движения «Хезболла». ЦАХАЛ заявил, что Хасан Нурсулла погиб во время удара по Бейруту.

«ЦАХАЛ убил Хасана Насруллу, лидера террористической организации „Хезболла“ и одного из ее основателей. А также Али Карки, командующего южным фронтом „Хезболлы“, и других командиров», — заявили в ЦАХАЛ.

Накануне в Бейруте произошло более десяти взрывов. Израильская армия нанесла точный удар по центральному штабу «Хезболлы», находящемуся под жилыми домами в центре района Дахия.

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Израиль сообщил о ликвидации генерального секретаря ливанского шиитского движения «Хезболла». ЦАХАЛ заявил, что Хасан Нурсулла погиб во время удара по Бейруту. «ЦАХАЛ убил Хасана Насруллу, лидера террористической организации „Хезболла“ и одного из ее основателей. А также Али Карки, командующего южным фронтом „Хезболлы“, и других командиров», — заявили в ЦАХАЛ. Накануне в Бейруте произошло более десяти взрывов. Израильская армия нанесла точный удар по центральному штабу «Хезболлы», находящемуся под жилыми домами в центре района Дахия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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