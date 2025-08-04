Вильфанд: в Москве ожидается похолодание

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Москва остынет до 19 градусов
Москва остынет до 19 градусов Фото:

В столице с 7 августа прогнозируется понижение температуры воздуха. Столбики термометров опустятся до значений, близких к климатической норме. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. 

«До конца недели уже будет от 19 до 24 градусов. Но это не похолодание, температура приблизится к норме: прогнозируется на 1 градус ниже», — приводит слова Вильфанда агентство ТАСС.

При этом в Санкт-Петербурге в начале недели осадки не ожидаются, температура составит 26–29 градусов. С 6 августа в городе начнется похолодание до 23–25 градусов.

Аномально жаркая погода сохранялась в Санкт-Петербурге с конца июля: температура воздуха поднималась до 30–35 градусов, а ночные значения не опускались ниже 20. В начале августа синоптики отмечали постепенное снижение температуры, и уже к выходным, 2–3 августа, дневные показатели опустились до +22 градусов.

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В столице с 7 августа прогнозируется понижение температуры воздуха. Столбики термометров опустятся до значений, близких к климатической норме. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.  «До конца недели уже будет от 19 до 24 градусов. Но это не похолодание, температура приблизится к норме: прогнозируется на 1 градус ниже», — приводит слова Вильфанда агентство ТАСС. При этом в Санкт-Петербурге в начале недели осадки не ожидаются, температура составит 26–29 градусов. С 6 августа в городе начнется похолодание до 23–25 градусов. Аномально жаркая погода сохранялась в Санкт-Петербурге с конца июля: температура воздуха поднималась до 30–35 градусов, а ночные значения не опускались ниже 20. В начале августа синоптики отмечали постепенное снижение температуры, и уже к выходным, 2–3 августа, дневные показатели опустились до +22 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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