Вильфанд: в Москве ожидается похолодание

В столице с 7 августа прогнозируется понижение температуры воздуха. Столбики термометров опустятся до значений, близких к климатической норме. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«До конца недели уже будет от 19 до 24 градусов. Но это не похолодание, температура приблизится к норме: прогнозируется на 1 градус ниже», — приводит слова Вильфанда агентство ТАСС.
При этом в Санкт-Петербурге в начале недели осадки не ожидаются, температура составит 26–29 градусов. С 6 августа в городе начнется похолодание до 23–25 градусов.
Аномально жаркая погода сохранялась в Санкт-Петербурге с конца июля: температура воздуха поднималась до 30–35 градусов, а ночные значения не опускались ниже 20. В начале августа синоптики отмечали постепенное снижение температуры, и уже к выходным, 2–3 августа, дневные показатели опустились до +22 градусов.
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