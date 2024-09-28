Духовный лидер Ирана объявил о мести Израилю за Насраллу

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ЦАХАЛ нанес авиаудар по Бейруту, в результате чего погиб генсек «Хезболлы» Хасан Насралла Фото:
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Война на Ближнем Востоке

Ливан сможет заставить Израиль пожалеть о своих действиях в Ближневосточном регионе, которые привели к смерти генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насраллы. Об этом сообщил духовный лидер Ирана Али Хаменеи.

«Сегодня Ливан также с Божьей помощью заставит злобного и наглого врага пожалеть о вторжении», — цитирует слова Хаменеи агентство Tasnim. В своем выступлении Хаменеи также подчеркнул, что фронт сопротивления, включая «Хезболлу», будет определять будущее региона.

После сообщений о гибели Насруллы духовный лидер Ирана был переведен в безопасное место. Иран устанавливает контакты с «Хезболлой» и другими союзниками для координирования дальнейших действий в регионе.

Хаменеи призвал мусульман поддержать народ Ливана и движение «Хезболла» против Израиля. По его словам, нападение «бешеной сионистской собаки» показало близорукость и глупую политику чиновников Израиля.

Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации лидера шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы, пишет «Национальная служба новостей». В результате вчерашнего авиаудара израильской армии по Бейруту также погибли командующий Южным фронтом Али Керхи, несколько других командиров «Хезболлы» и дочь Насраллы Зейнаб.

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Ливан сможет заставить Израиль пожалеть о своих действиях в Ближневосточном регионе, которые привели к смерти генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насраллы. Об этом сообщил духовный лидер Ирана Али Хаменеи. «Сегодня Ливан также с Божьей помощью заставит злобного и наглого врага пожалеть о вторжении», — цитирует слова Хаменеи агентство Tasnim. В своем выступлении Хаменеи также подчеркнул, что фронт сопротивления, включая «Хезболлу», будет определять будущее региона. После сообщений о гибели Насруллы духовный лидер Ирана был переведен в безопасное место. Иран устанавливает контакты с «Хезболлой» и другими союзниками для координирования дальнейших действий в регионе. Хаменеи призвал мусульман поддержать народ Ливана и движение «Хезболла» против Израиля. По его словам, нападение «бешеной сионистской собаки» показало близорукость и глупую политику чиновников Израиля. Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации лидера шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы, пишет «Национальная служба новостей». В результате вчерашнего авиаудара израильской армии по Бейруту также погибли командующий Южным фронтом Али Керхи, несколько других командиров «Хезболлы» и дочь Насраллы Зейнаб.
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