Свердловский губернатор пересобирает правительство: там перестановки, каких не было два года

В свердловском правительстве за год сменились три министра

30 сентября 2024 в 08:30 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев за год отправил в отставку трех министров, и это не конец Фото: Илья Московец © URA.RU В свердловском правительстве происходит масштабное кадровое обновление: за последние 12 месяцев сменились три министра, еще два топ-чиновника покинут кабмин в ближайшее время. И это не конец, уверены некоторые источники URA.RU в команде губернатора Евгения Куйвашева, не проводившего столь масштабных ротаций с 2022-го. Череду отставок и назначений открыл министр транспорта Василий Старков, внезапно уволившийся в ноябре 2023 года — спустя несколько недель после задержания начальника областного Управления автодорог Вячеслава Данилова по подозрению во взятке. Старков сразу уехал в зону спецоперации РФ на Украине, но скоро оттуда вернулся. Поговаривали, что губернатор просто дал ему спокойно уйти. В декабре Старков устроился в крупную дорожную компанию, в июле его все же задержали — в рамках большого коррупционного дела. Новость по теме Войны с мэрией, громкие отставки, реформы: чем запомнился уходящий свердловский министр Биктуганов В июне министром транспорта стал экс-мэр Талицы Александр Толкачев, в последний год отсутствовавший в регионе (возглавлял Юго-западное управление ФАДН), хотя долгое время должность прочили его первому заму Денису Чегаеву. По данным URA.RU, Толкачева изначально рассматривали на место другого министра — Михаила Волкова, с 2016 года возглавлявшего областной минстрой. В связи с некоторыми личными обстоятельствами чиновник к концу 2023-го фактически отстранился от дел, его обязанности в статусе «и. о». исполнял 36-летний первый заместитель Григорий Сурганов. В августе Волков официально ушел в отставку, а Сурганов стал полновесным руководителем. Спустя пару недель подтвердился анонсированный URA.RU еще в июле уход министра образования Юрия Биктуганова — главного старожила кабмина. В ближайшее время он возглавит Уральский государственный педагогический университет, на базе которого появится объединенный (с РГППУ) педвуз. На посту министра его, скорее всего, сменит Светлана Тренихина, недавно ставшая первым замминистра, а прежде возглавлявшая «Институт развития образования». В октябре ожидается отставка самого доверенного заместителя Куйвашева — Валерия Чайникова, руководителя аппарата губернатора и правительства. Источники URA.RU анонсировали, что 65-летний чиновник, с которым Куйвашев знаком больше 20 лет, в ближайшее время станет его советником. Преемником Чайникова называют его 37-летнего заместителя Ивана Детченю, директора экспертно-аналитического департамента. Вероятен и уход министра инвестиций Вадима Третьякова. Он, переехавший в Екатеринбург из Москвы в марте 2023-го, по слухам, якобы так и не нашел общий язык с местным истеблишментом и не смог добиться субъектности. Весь год также обсуждали смену министра сельского хозяйства Анны Кузнецовой. Но ее, по слухам, отстояла УГМК. Валерий Чайников пришел в правительство в 2018 году Фото: Илья Московец © URA.RU В 2022-м — то есть в год своего переизбрания — Куйвашев произвел шесть изменений. Денис Мамонтов (минэкономики) стал главой минприроды вместо Алексея Кузнецова, который возглавил МУГИСО и стал замом губернатора. На минэк поставили Руслана Садыкова, с поста главы мининвеста ушла Виктория Казакова, а в минВЭС назначен Вячеслав Ярин — вместо Василия Козлова, который ушел на повышение и стал замом Куйвашева. Собеседник URA.RU в кабмине утверждает, что губернатор сейчас реализует план, объявленный им сразу после президентских выборов. «Шеф анонсировал, что к октябрю [2024-го] будет много [кадровых] изменений, обновление», — поделился еще один источник агентства. Другой информированный чиновник, впрочем, видит в последних перестановках лишь совпадение. «Волков из-за личных проблем, Старков — из-за уголовного дела, Чайников и Биктуганов — возраст. Ничего сверхъестественного», — рассуждает он. «До 2026 года в регионе не предстоит важных политических процессов, поэтому Чайников и Биктуганов нашли время, чтобы уйти спокойно, — не согласен с версией про новый тренд третий госслужащий. — Напротив, есть настрой сохранять профессионалов, он прослеживается и по федеральной повестке». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В свердловском правительстве происходит масштабное кадровое обновление: за последние 12 месяцев сменились три министра, еще два топ-чиновника покинут кабмин в ближайшее время. И это не конец, уверены некоторые источники URA.RU в команде губернатора Евгения Куйвашева, не проводившего столь масштабных ротаций с 2022-го. Череду отставок и назначений открыл министр транспорта Василий Старков, внезапно уволившийся в ноябре 2023 года — спустя несколько недель после задержания начальника областного Управления автодорог Вячеслава Данилова по подозрению во взятке. Старков сразу уехал в зону спецоперации РФ на Украине, но скоро оттуда вернулся. Поговаривали, что губернатор просто дал ему спокойно уйти. В декабре Старков устроился в крупную дорожную компанию, в июле его все же задержали — в рамках большого коррупционного дела. В июне министром транспорта стал экс-мэр Талицы Александр Толкачев, в последний год отсутствовавший в регионе (возглавлял Юго-западное управление ФАДН), хотя долгое время должность прочили его первому заму Денису Чегаеву. По данным URA.RU, Толкачева изначально рассматривали на место другого министра — Михаила Волкова, с 2016 года возглавлявшего областной минстрой. В связи с некоторыми личными обстоятельствами чиновник к концу 2023-го фактически отстранился от дел, его обязанности в статусе «и. о». исполнял 36-летний первый заместитель Григорий Сурганов. В августе Волков официально ушел в отставку, а Сурганов стал полновесным руководителем. Спустя пару недель подтвердился анонсированный URA.RU еще в июле уход министра образования Юрия Биктуганова — главного старожила кабмина. В ближайшее время он возглавит Уральский государственный педагогический университет, на базе которого появится объединенный (с РГППУ) педвуз. На посту министра его, скорее всего, сменит Светлана Тренихина, недавно ставшая первым замминистра, а прежде возглавлявшая «Институт развития образования». В октябре ожидается отставка самого доверенного заместителя Куйвашева — Валерия Чайникова, руководителя аппарата губернатора и правительства. Источники URA.RU анонсировали, что 65-летний чиновник, с которым Куйвашев знаком больше 20 лет, в ближайшее время станет его советником. Преемником Чайникова называют его 37-летнего заместителя Ивана Детченю, директора экспертно-аналитического департамента. Вероятен и уход министра инвестиций Вадима Третьякова. Он, переехавший в Екатеринбург из Москвы в марте 2023-го, по слухам, якобы так и не нашел общий язык с местным истеблишментом и не смог добиться субъектности. Весь год также обсуждали смену министра сельского хозяйства Анны Кузнецовой. Но ее, по слухам, отстояла УГМК. В 2022-м — то есть в год своего переизбрания — Куйвашев произвел шесть изменений. Денис Мамонтов (минэкономики) стал главой минприроды вместо Алексея Кузнецова, который возглавил МУГИСО и стал замом губернатора. На минэк поставили Руслана Садыкова, с поста главы мининвеста ушла Виктория Казакова, а в минВЭС назначен Вячеслав Ярин — вместо Василия Козлова, который ушел на повышение и стал замом Куйвашева. Собеседник URA.RU в кабмине утверждает, что губернатор сейчас реализует план, объявленный им сразу после президентских выборов. «Шеф анонсировал, что к октябрю [2024-го] будет много [кадровых] изменений, обновление», — поделился еще один источник агентства. Другой информированный чиновник, впрочем, видит в последних перестановках лишь совпадение. «Волков из-за личных проблем, Старков — из-за уголовного дела, Чайников и Биктуганов — возраст. Ничего сверхъестественного», — рассуждает он. «До 2026 года в регионе не предстоит важных политических процессов, поэтому Чайников и Биктуганов нашли время, чтобы уйти спокойно, — не согласен с версией про новый тренд третий госслужащий. — Напротив, есть настрой сохранять профессионалов, он прослеживается и по федеральной повестке».