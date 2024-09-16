Войны с мэрией, громкие отставки, реформы: чем запомнился уходящий свердловский министр Биктуганов

Свердловский министр образования Биктуганов возглавит УрГПУ, где сам учился

16 сентября 2024 в 20:54 Размер текста - 17 +

Юрий Биктуганов пришел в свердловское правительство в 2011 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава свердловского минобра Юрий Биктуганов уходит в отставку — теперь официально. В начале октября он возглавит Уральский государственный педагогический университет (УрГПУ), в котором сам когда-то учился. URA.RU вспоминает успехи и скандалы министра-долгожителя, а также рассказывает, как у Биктуганова появились покровители в Москве. Ему 65 лет. Он родился в Красноуфимском районе, закончил деревенскую школу, а затем переехал в Екатеринбург и поступил в Свердловский государственный педагогический институт (ныне УрГПУ). Выучился на преподавателя физики, начал работать по специальности в школе, а уже в 21 год стал директором школы в поселке Саграя родного района, куда попал по распределению. В 1990-м году возглавил новую школу в деревне Приданниково, дослужился до поста вице-мэра Красноуфимска, где курировал социальные вопросы, работал в управлении образования, а в 2010 году перешел на работу в свердловское правительство — на должность вице-премьера. Биктуганову доверили реализацию федеральных и областных целевых программ и распоряжался бюджетами свыше миллиарда рублей. Юрий Биктуганов сдружился с Сергеем Кравцовым после того, как вошел в коллегию Минпросвещения РФ Фото: Илья Московец © URA.RU В 2011 году тогдашний губернатор Александр Мишарин согласовал Биктуганова на пост министра образования. Назначение проходило на фоне школьного скандала — за пять дней до начала приемной кампании мэрия Екатеринбурга поменяла правила приема для первоклассников, в итоге в учреждениях образовались очереди из родителей, ситуация грозила обернуться ЧП. Биктуганов тогда критиковал руководителя городского управления образования Евгению Умникову за поспешное принятие документа и опротестовал ее решение. В будущем он еще не раз будет вступать с ней в конфронтацию. Биктуганова называют едва ли не первым чиновником, кто провел ревизию имущества и навел порядок в сметах затрат школ области. Например, он избавил учреждения начального и среднего образования от непрофильных «довесков» (например, котельных при колледжах). В 2014 году Биктуганову пришлось разрешать конфликт в Волчанске между мэром Александром Вервейном (сейчас полпред губернатора на севере области) и директором школы №26 Сергеем Ворониным. Последний был уволен и, как утверждал, с подачи Вервейна — тот якобы мстил ему за конкуренцию на выборах. История с отставкой Воронина получила общероссийский резонанс — одиночные пикеты в его поддержку проходили по всей стране, митинговали вместо уроков и волчанские школьники. После визита Биктуганова Вервейн восстановил Воронина в должности. В 2015 году минобр сотряс скандал из-за нехватки бланков на ЕГЭ и неверного теста по русскому языку. Министр пообещал разобраться и наказать виновных в срыве экзаменов, в итоге была уволена ректор свердловского Института развития образования Оксана Гредина — жена экс-премьера Анатолия Гредина, которая отвечала за организационно-технологическое и информационное сопровождение экзаменов. Впрочем, спустя год подобной истории все равно не удалось избежать. В 2015-м же впервые заговорили об объединении Уральского государственного педагогического университета (УРГПУ) и Российского государственного профессионально-педагогического университета (РГППУ). Биктуганов такое решение приветствовал — объединенный педагогический вуз бы стал опорным и составил конкуренцию другим учреждениям. Он и стал основным претендентом на пост ректора, но идея то и дело срывалась. Статья по теме В Екатеринбурге зреет мощный скандал из-за объединения вузов Еще одним ярким сюжетом того времени по линии министерства образования была отставка директора элитной девятой гимназии Екатеринбурга Александра Кулагина. Считалось, что договор с молодым управленцем не стали продлевать из-за Умниковой, которая сама метила в главы престижного учреждения. Но за Кулагина вступились родители, педагоги, которые писали даже президенту Владимиру Путину, и сам Биктуганов, обратившийся к Умниковой с просьбой продлить договор. Но она на встречу не пошла, в итоге власть в «девятке» сменилась. В 2015 году минобр отчитывался, что сумел ликвидировать очереди в детские сады — проблема остро стояла в регионе долгие годы. В 2018-м Биктуганов запускал проверку в екатеринбургской школе №115 — после выставки детских плакатов с нарисованными однополыми парами (их готовили к Дням толерантности). Было заявление в полицию, но развития ситуация не получила. Это был не единственный ЛГБТ-скандал за время работы Биктуганова. Спустя четыре года в лицее №12 десятиклассники в розовых футболках устроили «развратный танец». Был сильнейший общественный резонанс, Биктуганов поспешил заявить, что директор — 74-летняя Любовь Кулева — будет уволена. Мэрия Екатеринбурга тут же организовала родительский протест (оппонировать Биктуганову напрямую чиновники не могли), и Куйвашев (у него тогда шла избирательная кампания) Кулеву оставил. Биктуганова оценивают как чиновника консервативного склада. Например, многие помнят, как в 2019 году министр по какой-то причине сопротивлялся поправкам в правила зачисления первоклассников — екатеринбургская мэрия добивалась, чтобы братья и сестры детей, которые уже обучаются в школах, имели преимущество перед другими. Задумку в итоге пришлось продавливать через заксобрание. Известно, что переговоры о назначении Биктуганова ректором вел лично глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Объясняя участие федерального топ-чиновника в процессе, собеседники URA.RU обращают внимание, что в 2021 году Биктуганова включили в коллегию при министерстве. Губернатор Евгений Куйвашев, по слухам, отпускать Биктуганова не хотел. Новым министром, как анонсировало URA.RU, скорее всего будет Светлана Тренихина, в начале сентября ставшая первым замом Биктуганова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава свердловского минобра Юрий Биктуганов уходит в отставку — теперь официально. В начале октября он возглавит Уральский государственный педагогический университет (УрГПУ), в котором сам когда-то учился. URA.RU вспоминает успехи и скандалы министра-долгожителя, а также рассказывает, как у Биктуганова появились покровители в Москве. Ему 65 лет. Он родился в Красноуфимском районе, закончил деревенскую школу, а затем переехал в Екатеринбург и поступил в Свердловский государственный педагогический институт (ныне УрГПУ). Выучился на преподавателя физики, начал работать по специальности в школе, а уже в 21 год стал директором школы в поселке Саграя родного района, куда попал по распределению. В 1990-м году возглавил новую школу в деревне Приданниково, дослужился до поста вице-мэра Красноуфимска, где курировал социальные вопросы, работал в управлении образования, а в 2010 году перешел на работу в свердловское правительство — на должность вице-премьера. Биктуганову доверили реализацию федеральных и областных целевых программ и распоряжался бюджетами свыше миллиарда рублей. В 2011 году тогдашний губернатор Александр Мишарин согласовал Биктуганова на пост министра образования. Назначение проходило на фоне школьного скандала — за пять дней до начала приемной кампании мэрия Екатеринбурга поменяла правила приема для первоклассников, в итоге в учреждениях образовались очереди из родителей, ситуация грозила обернуться ЧП. Биктуганов тогда критиковал руководителя городского управления образования Евгению Умникову за поспешное принятие документа и опротестовал ее решение. В будущем он еще не раз будет вступать с ней в конфронтацию. Биктуганова называют едва ли не первым чиновником, кто провел ревизию имущества и навел порядок в сметах затрат школ области. Например, он избавил учреждения начального и среднего образования от непрофильных «довесков» (например, котельных при колледжах). В 2014 году Биктуганову пришлось разрешать конфликт в Волчанске между мэром Александром Вервейном (сейчас полпред губернатора на севере области) и директором школы №26 Сергеем Ворониным. Последний был уволен и, как утверждал, с подачи Вервейна — тот якобы мстил ему за конкуренцию на выборах. История с отставкой Воронина получила общероссийский резонанс — одиночные пикеты в его поддержку проходили по всей стране, митинговали вместо уроков и волчанские школьники. После визита Биктуганова Вервейн восстановил Воронина в должности. В 2015 году минобр сотряс скандал из-за нехватки бланков на ЕГЭ и неверного теста по русскому языку. Министр пообещал разобраться и наказать виновных в срыве экзаменов, в итоге была уволена ректор свердловского Института развития образования Оксана Гредина — жена экс-премьера Анатолия Гредина, которая отвечала за организационно-технологическое и информационное сопровождение экзаменов. Впрочем, спустя год подобной истории все равно не удалось избежать. В 2015-м же впервые заговорили об объединении Уральского государственного педагогического университета (УРГПУ) и Российского государственного профессионально-педагогического университета (РГППУ). Биктуганов такое решение приветствовал — объединенный педагогический вуз бы стал опорным и составил конкуренцию другим учреждениям. Он и стал основным претендентом на пост ректора, но идея то и дело срывалась. Еще одним ярким сюжетом того времени по линии министерства образования была отставка директора элитной девятой гимназии Екатеринбурга Александра Кулагина. Считалось, что договор с молодым управленцем не стали продлевать из-за Умниковой, которая сама метила в главы престижного учреждения. Но за Кулагина вступились родители, педагоги, которые писали даже президенту Владимиру Путину, и сам Биктуганов, обратившийся к Умниковой с просьбой продлить договор. Но она на встречу не пошла, в итоге власть в «девятке» сменилась. В 2015 году минобр отчитывался, что сумел ликвидировать очереди в детские сады — проблема остро стояла в регионе долгие годы. В 2018-м Биктуганов запускал проверку в екатеринбургской школе №115 — после выставки детских плакатов с нарисованными однополыми парами (их готовили к Дням толерантности). Было заявление в полицию, но развития ситуация не получила. Это был не единственный ЛГБТ-скандал за время работы Биктуганова. Спустя четыре года в лицее №12 десятиклассники в розовых футболках устроили «развратный танец». Был сильнейший общественный резонанс, Биктуганов поспешил заявить, что директор — 74-летняя Любовь Кулева — будет уволена. Мэрия Екатеринбурга тут же организовала родительский протест (оппонировать Биктуганову напрямую чиновники не могли), и Куйвашев (у него тогда шла избирательная кампания) Кулеву оставил. Биктуганова оценивают как чиновника консервативного склада. Например, многие помнят, как в 2019 году министр по какой-то причине сопротивлялся поправкам в правила зачисления первоклассников — екатеринбургская мэрия добивалась, чтобы братья и сестры детей, которые уже обучаются в школах, имели преимущество перед другими. Задумку в итоге пришлось продавливать через заксобрание. Известно, что переговоры о назначении Биктуганова ректором вел лично глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Объясняя участие федерального топ-чиновника в процессе, собеседники URA.RU обращают внимание, что в 2021 году Биктуганова включили в коллегию при министерстве. Губернатор Евгений Куйвашев, по слухам, отпускать Биктуганова не хотел. Новым министром, как анонсировало URA.RU, скорее всего будет Светлана Тренихина, в начале сентября ставшая первым замом Биктуганова.