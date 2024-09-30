В челябинском городе арестован директор муниципального предприятия Куликов

01 октября 2024 в 05:55 Размер текста - 17 +

Куликов арестован на семь суток (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В городе Озерске Челябинской области арестован директор МУП «Дирекция единого заказчика» (ДЕЗ) Василий Куликов, который в нетрезвом виде за рулем автомобиля врезался в дом по улице Менделеева. Об этом URA.RU сообщил источник. Подтверждение информации есть в базе данных суда. «Директор МУП „ДЕЗ“ в Озерске Василий Куликов нередко садился за руль в нетрезвом виде. В очередной раз врезался в дом по улице Менделеева», — сообщил источник URA.RU. Куликов арестован на семь суток и находится сейчас в изоляторе временного содержания. Информация о задержании подтверждается сообщением в базе данных Озерского городского суда Челябинской области. «Дело №5-210/2024. Привлекаемое лицо — Куликов Василий Игоревич. Статья 19.3 часть 1 КоАП РФ („Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции“ — прим. URA.RU)», — говорится в тексте на сайте суда. Редакция URA.RU направила запрос в МУП ДЕЗ. Ответ будет опубликован после получения. Против Куликова возбуждено дело об административном правонарушении Скрин с сайта суда Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В городе Озерске Челябинской области арестован директор МУП «Дирекция единого заказчика» (ДЕЗ) Василий Куликов, который в нетрезвом виде за рулем автомобиля врезался в дом по улице Менделеева. Об этом URA.RU сообщил источник. Подтверждение информации есть в базе данных суда. «Директор МУП „ДЕЗ“ в Озерске Василий Куликов нередко садился за руль в нетрезвом виде. В очередной раз врезался в дом по улице Менделеева», — сообщил источник URA.RU. Куликов арестован на семь суток и находится сейчас в изоляторе временного содержания. Информация о задержании подтверждается сообщением в базе данных Озерского городского суда Челябинской области. «Дело №5-210/2024. Привлекаемое лицо — Куликов Василий Игоревич. Статья 19.3 часть 1 КоАП РФ („Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции“ — прим. URA.RU)», — говорится в тексте на сайте суда. Редакция URA.RU направила запрос в МУП ДЕЗ. Ответ будет опубликован после получения.