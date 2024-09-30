30 сентября 2024

В челябинском городе арестован директор муниципального предприятия Куликов

© Служба новостей «URA.RU»
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Куликов арестован на семь суток (архивное фото) Фото:

В городе Озерске Челябинской области арестован директор МУП «Дирекция единого заказчика» (ДЕЗ) Василий Куликов, который в нетрезвом виде за рулем автомобиля врезался в дом по улице Менделеева. Об этом URA.RU сообщил источник. Подтверждение информации есть в базе данных суда.

«Директор МУП „ДЕЗ“ в Озерске Василий Куликов нередко садился за руль в нетрезвом виде. В очередной раз врезался в дом по улице Менделеева», — сообщил источник URA.RU. Куликов арестован на семь суток и находится сейчас в изоляторе временного содержания.

Информация о задержании подтверждается сообщением в базе данных Озерского городского суда Челябинской области. «Дело №5-210/2024. Привлекаемое лицо — Куликов Василий Игоревич. Статья 19.3 часть 1 КоАП РФ („Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции“ — прим. URA.RU)», — говорится в тексте на сайте суда.

Редакция URA.RU направила запрос в МУП ДЕЗ. Ответ будет опубликован после получения.

Против Куликова возбуждено дело об административном правонарушении
Против Куликова возбуждено дело об административном правонарушении

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В городе Озерске Челябинской области арестован директор МУП «Дирекция единого заказчика» (ДЕЗ) Василий Куликов, который в нетрезвом виде за рулем автомобиля врезался в дом по улице Менделеева. Об этом URA.RU сообщил источник. Подтверждение информации есть в базе данных суда. «Директор МУП „ДЕЗ“ в Озерске Василий Куликов нередко садился за руль в нетрезвом виде. В очередной раз врезался в дом по улице Менделеева», — сообщил источник URA.RU. Куликов арестован на семь суток и находится сейчас в изоляторе временного содержания. Информация о задержании подтверждается сообщением в базе данных Озерского городского суда Челябинской области. «Дело №5-210/2024. Привлекаемое лицо — Куликов Василий Игоревич. Статья 19.3 часть 1 КоАП РФ („Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции“ — прим. URA.RU)», — говорится в тексте на сайте суда. Редакция URA.RU направила запрос в МУП ДЕЗ. Ответ будет опубликован после получения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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