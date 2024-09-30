Следователи опасаются угроз от экс-депутата Шилкина в сторону свидетелей

Следствие озвучило опасение относительно бывшего депутата Госдумы от партии «Новые Люди» Григория Шилкина, который проходит по делу о растрате. В материалах дела указано, что сотрудники Следственного комитета допускают возможное давление на свидетелей, дающих показания против бывшего народного избранника.
«(Шилкин — прим. URA.RU) может <...> угрожать известным ему свидетелям... и иным участникам уголовного судопроизводства, которые изобличают его в совершении преступления, с целью склонения их к изменению своих показаний либо к отказу от дачи показаний», — передает материалы дела РИА Новости.
Ранее стало известно о задержании Шилкина. Он покинул пост Госдумы в июле этого года. Басманный суд арестовал его по делу о растрате. Шилкин будет находиться под стражей до 24 ноября, сообщили в ведомстве.
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