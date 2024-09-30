30 сентября 2024

Следователи опасаются угроз от экс-депутата Шилкина в сторону свидетелей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Следствие опасается угроз участникам судопроизводства со стороны Шилкина
Следствие опасается угроз участникам судопроизводства со стороны Шилкина Фото:

Следствие озвучило опасение относительно бывшего депутата Госдумы от партии «Новые Люди» Григория Шилкина, который проходит по делу о растрате. В материалах дела указано, что сотрудники Следственного комитета допускают возможное давление на свидетелей, дающих показания против бывшего народного избранника.

«(Шилкин — прим. URA.RU) может <...> угрожать известным ему свидетелям... и иным участникам уголовного судопроизводства, которые изобличают его в совершении преступления, с целью склонения их к изменению своих показаний либо к отказу от дачи показаний», — передает материалы дела РИА Новости.

Ранее стало известно о задержании Шилкина. Он покинул пост Госдумы в июле этого года. Басманный суд арестовал его по делу о растрате. Шилкин будет находиться под стражей до 24 ноября, сообщили в ведомстве.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Следствие озвучило опасение относительно бывшего депутата Госдумы от партии «Новые Люди» Григория Шилкина, который проходит по делу о растрате. В материалах дела указано, что сотрудники Следственного комитета допускают возможное давление на свидетелей, дающих показания против бывшего народного избранника. «(Шилкин — прим. URA.RU) может <...> угрожать известным ему свидетелям... и иным участникам уголовного судопроизводства, которые изобличают его в совершении преступления, с целью склонения их к изменению своих показаний либо к отказу от дачи показаний», — передает материалы дела РИА Новости. Ранее стало известно о задержании Шилкина. Он покинул пост Госдумы в июле этого года. Басманный суд арестовал его по делу о растрате. Шилкин будет находиться под стражей до 24 ноября, сообщили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...