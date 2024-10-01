Лукашенко возмутил украинский фейк о планах захватить Чернобыльскую АЭС

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Владимир Путин прибыл в Минск. stock , лукашенко александр
Россия и Беларусь не нуждаются в захвате ЧАЭС Фото:
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Президента Беларуси Александра Лукашенко возмутил распространяемый Украиной фейк о планах Минска захватить Чернобыльскую АЭС. Об этом глава республики заявил на встрече с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

«Зачем нам Чернобыльская станция? Мы и так натерпелись от того, что произошло после взрыва этой станции, которую мы не строили и не обслуживали…, а основная беда легла на четверть нашей территории», — передают слова президента РИА Новости. Также Лукашенко добавил, что в захвате АЭС нет никакой необходимости как для Беларуси, так и для России.

Ранее президент Беларуси делал заявление о применении ядерного оружия. По его словам, это произойдет в случае нападения на Россию или Беларусь. Также Лукашенко подчеркнул, что в случае эскалации конфликта будет задействован весь военный арсенал России, что может привести к началу Третьей мировой войны, к которой Запад не готов.

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Президента Беларуси Александра Лукашенко возмутил распространяемый Украиной фейк о планах Минска захватить Чернобыльскую АЭС. Об этом глава республики заявил на встрече с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. «Зачем нам Чернобыльская станция? Мы и так натерпелись от того, что произошло после взрыва этой станции, которую мы не строили и не обслуживали…, а основная беда легла на четверть нашей территории», — передают слова президента РИА Новости. Также Лукашенко добавил, что в захвате АЭС нет никакой необходимости как для Беларуси, так и для России. Ранее президент Беларуси делал заявление о применении ядерного оружия. По его словам, это произойдет в случае нападения на Россию или Беларусь. Также Лукашенко подчеркнул, что в случае эскалации конфликта будет задействован весь военный арсенал России, что может привести к началу Третьей мировой войны, к которой Запад не готов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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