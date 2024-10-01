Лукашенко возмутил украинский фейк о планах захватить Чернобыльскую АЭС

Президента Беларуси Александра Лукашенко возмутил распространяемый Украиной фейк о планах Минска захватить Чернобыльскую АЭС. Об этом глава республики заявил на встрече с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
«Зачем нам Чернобыльская станция? Мы и так натерпелись от того, что произошло после взрыва этой станции, которую мы не строили и не обслуживали…, а основная беда легла на четверть нашей территории», — передают слова президента РИА Новости. Также Лукашенко добавил, что в захвате АЭС нет никакой необходимости как для Беларуси, так и для России.
Ранее президент Беларуси делал заявление о применении ядерного оружия. По его словам, это произойдет в случае нападения на Россию или Беларусь. Также Лукашенко подчеркнул, что в случае эскалации конфликта будет задействован весь военный арсенал России, что может привести к началу Третьей мировой войны, к которой Запад не готов.
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