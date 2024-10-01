Лукашенко возмутил украинский фейк о планах захватить Чернобыльскую АЭС

01 октября 2024 в 15:36 Размер текста - 17 +

Россия и Беларусь не нуждаются в захвате ЧАЭС Фото: Официальный сайт Президента РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президента Беларуси Александра Лукашенко возмутил распространяемый Украиной фейк о планах Минска захватить Чернобыльскую АЭС. Об этом глава республики заявил на встрече с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. «Зачем нам Чернобыльская станция? Мы и так натерпелись от того, что произошло после взрыва этой станции, которую мы не строили и не обслуживали…, а основная беда легла на четверть нашей территории», — передают слова президента РИА Новости. Также Лукашенко добавил, что в захвате АЭС нет никакой необходимости как для Беларуси, так и для России. Ранее президент Беларуси делал заявление о применении ядерного оружия. По его словам, это произойдет в случае нападения на Россию или Беларусь. Также Лукашенко подчеркнул, что в случае эскалации конфликта будет задействован весь военный арсенал России, что может привести к началу Третьей мировой войны, к которой Запад не готов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президента Беларуси Александра Лукашенко возмутил распространяемый Украиной фейк о планах Минска захватить Чернобыльскую АЭС. Об этом глава республики заявил на встрече с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. «Зачем нам Чернобыльская станция? Мы и так натерпелись от того, что произошло после взрыва этой станции, которую мы не строили и не обслуживали…, а основная беда легла на четверть нашей территории», — передают слова президента РИА Новости. Также Лукашенко добавил, что в захвате АЭС нет никакой необходимости как для Беларуси, так и для России. Ранее президент Беларуси делал заявление о применении ядерного оружия. По его словам, это произойдет в случае нападения на Россию или Беларусь. Также Лукашенко подчеркнул, что в случае эскалации конфликта будет задействован весь военный арсенал России, что может привести к началу Третьей мировой войны, к которой Запад не готов.