В Перми обвалились продажи квартир в новостройках

Продажи квартир в новостройках Перми летом 2024 года снизились на 27%, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Соответствующие данные опубликовал сервис для анализа рынка первичного жилья России bnMAP.pro.
«Рейтинг падения продаж новостроек в 10 мегаполисах России. В Перми за период с июня по август 2024 года продажи снизились на 27%», — сообщает telegram-канал сервиса.
Наиболее заметное снижение продаж зафиксировано в Ростове-на-Дону. Там соответствующий показатель составил 27%. На второй строчке расположился Краснодар, где продажи снизились на 28%. Пермь вместе с Новосибирском разделили третью строчку рейтинга.
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