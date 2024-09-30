30 сентября 2024

В Перми обвалились продажи квартир в новостройках

Летом 2024 года продажи новостроек в Перми снизились на 27%
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяки стали реже покупать новое жилье
Пермяки стали реже покупать новое жилье Фото:

Продажи квартир в новостройках Перми летом 2024 года снизились на 27%, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Соответствующие данные опубликовал сервис для анализа рынка первичного жилья России bnMAP.pro.

«Рейтинг падения продаж новостроек в 10 мегаполисах России. В Перми за период с июня по август 2024 года продажи снизились на 27%», — сообщает telegram-канал сервиса.

Наиболее заметное снижение продаж зафиксировано в Ростове-на-Дону. Там соответствующий показатель составил 27%. На второй строчке расположился Краснодар, где продажи снизились на 28%. Пермь вместе с Новосибирском разделили третью строчку рейтинга.

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Продажи квартир в новостройках Перми летом 2024 года снизились на 27%, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Соответствующие данные опубликовал сервис для анализа рынка первичного жилья России bnMAP.pro. «Рейтинг падения продаж новостроек в 10 мегаполисах России. В Перми за период с июня по август 2024 года продажи снизились на 27%», — сообщает telegram-канал сервиса. Наиболее заметное снижение продаж зафиксировано в Ростове-на-Дону. Там соответствующий показатель составил 27%. На второй строчке расположился Краснодар, где продажи снизились на 28%. Пермь вместе с Новосибирском разделили третью строчку рейтинга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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