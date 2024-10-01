В Курской области нашли 130 жителей, которые считались пропавшими без вести

01 октября 2024 в 16:56 Размер текста - 17 +

Всего военные эвакуировали 282 человека из региона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ В Курской области нашли 130 человек, считавшихся пропавшими без вести. Об этом сообщили власти региона. «С середины сентября, когда Министерство обороны России сообщило об освобождении первых 10 населенных пунктов, силами российских военных из Кореневского и Суджанского районов эвакуированы 282 человека», — передает пресс-служба правительства региона. По их данным, 130 человек из числа спасенных, считались пропавшими без вести. Ранее Минобороны РФ сообщало, что ВСУ потеряли более 18 тысяч бойцов во время сражений в Курской области. Также там добавили, что в число потерей украинских сил вошли 132 танка, 64 боевые машины пехоты и 97 бронетранспортеров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курской области нашли 130 человек, считавшихся пропавшими без вести. Об этом сообщили власти региона. «С середины сентября, когда Министерство обороны России сообщило об освобождении первых 10 населенных пунктов, силами российских военных из Кореневского и Суджанского районов эвакуированы 282 человека», — передает пресс-служба правительства региона. По их данным, 130 человек из числа спасенных, считались пропавшими без вести. Ранее Минобороны РФ сообщало, что ВСУ потеряли более 18 тысяч бойцов во время сражений в Курской области. Также там добавили, что в число потерей украинских сил вошли 132 танка, 64 боевые машины пехоты и 97 бронетранспортеров.