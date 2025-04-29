О Трампе, «тифозных гнидах» и завершении СВО: главные заявления Медведева

Медведев потребовал денацификации всей Европы

29 апреля 2025 в 15:48 Размер текста - 17 +

Медведев подчеркнул, что миру нужна тотальная денацификация Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета В России проходит просветительский марафон «Знание. Первые» Спецоперация должна завершиться победой России и устранением киевского режима. С президентом США Дональдом Трампом и его администрацией возможно договориться. Попытка Запада переписать историю приглашением на парад Победы в Берлин «расплодившихся тифозных гнид — бандеро-нацистов» вместо представителей России — это высшая степень цинизма. О том, как договоры Украины с Европой создают угрозу России, о тотальной денацификации по всему миру, участи украинского государства, новом перемирии, и других заявлениях Медведева — в материале URA.RU. Договоры Украины создают угрозу безопасности РФ Двусторонние договоры Украины с отдельными европейскими странами неприемлемы, поскольку создают угрозу безопасности РФ. Подобные договоренности часто строятся на том, чтобы создать аналог пятой статьи Вашингтона, предусматривающей коллективную самооборону стран НАТО. По словам Медведева, членам Альянса стоит понять, что России без разницы, какой статьей они оправдывают свои действия. Киев сразу нарушил пасхальное перемирие Украина почти сразу нарушила пасхальное перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным. Медведев подчеркнул, что эти действия вызвали гнев даже тех, кто лояльно относился к Киеву. Теперь Москва будет анализировать, как Киев поступит во время нового перемирия на 9 Мая, подчеркнул зампред Совбеза РФ. В Берлин пригласили расплодившихся «тифозных гнид» Приглашение в Берлин представителей Украины, а не России — запредельный цинизм Фото: Роман Наумов © URA.RU Приглашение в Берлин (Германия) на празднование 80-летия Победы представителей Украины, или, как их назвал Медведев, «бандеро-нацистов, расплодившихся, как тифозных гнид», вместо представителей России — это запредельный цинизм. Зампред совбеза подчеркнул, что российская сторона не должна этого забывать. Он отметил, что попытки западных пропагандистов назвать черное белым, переписав историю победы СССР в Великой Отечественной войне, сегодня хорошо известны. По его словам, сейчас Запад пытается сосредоточить внимание на победе над Японией. При этом бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были бессмысленны и нужны были только для демонстрации ядерной мощи Штатов. Нацизм нужно искоренять по всему миру Нацизм как идеологию нужно искоренять на Украине и по всей Европу. Такая работа должна быть решительной и совместной с еще несколькими государствами. Те, кто не захочет в этом участвовать, будут маркироваться как пособники нацизма. «Нужна настоящая денацификация», — сказал Медведев. Участь Украины предрешена Участь Украины в значительной мере предрешена. Остатки этой распадающейся страны без энергоресурсов и промышленности, без перспектив и потенциала никому не будут нужны в прагматичном западном мире, но все равно Россия не должна допустить, чтобы эти остатки в НАТО. С командой Трампа можно вести переговоры Можно робко надеяться на возможность переговоров с Трампом Фото: Роман Наумов © URA.RU Нынешнее руководство США разительно отличается от европейского. Трамп — человек с парадоксальными чертами характера, но в его команде есть профессионалы и харизматики. Все это внушает робкие надежды на возможность переговорного процесса. «А вот европейские лидеры — трусливые и бесхребетные марионетки», — заявил Медведев. СВО должна закончиться уничтожением киевского режима Спецоперация на Украине должна закончиться победой России и уничтожением неонацистского режима в Киеве. Именно режима, а не государства, подчеркнул зампред Совбеза РФ. Судьба Украины как государства — вопрос будущего. «Если эти кровавые выродки или фрики безголовые что-то говорят, то далеко не всегда они это говорят от имени украинского народа», — сказал Медведев. Страны, вступившие в НАТО, автоматически становятся целью ВС РФ Вступившие в НАТО страны находятся во враждебном России блоке и, соответственно, автоматически становятся целью для ВС РФ. Это включает возможные удары возмездия и даже ядерную составляющую, или превентивных мер в рамках военной доктрины, отметил зампред Совбеза. По его мнению, вступление в Североатлантический альянс ничего не принесло таким странам, как Финляндия и Швеция, поскольку все это является только политическими играми. Санкционное давление достигло пика Сейчас антироссийские санкции достигли столетнего рекорда Фото: Роман Наумов © URA.RU Западные санкции против России начались еще в 1917 году. Для ее экономической изоляции в течение десятилетий применялись блокад, правила лицензирования, ввозные пошлины, другие ограничения. Однако в настоящее время количество ограничений достигло абсолютно апогея, заключил Медведев. Запад боролся с СССР из-за русофобии Западные страны только прикрывали свое противостояние с СССР «борьбой с коммунизмом». На самом же деле их реальная мотивация — тотальная русофобия. Это следует из продолжения воинственной политики США и Европы несмотря на прекращение существования Советского Союза. «Элементы этой политики реализуются до сих пор, в том числе усиленное военное присутствие США в Европе, многочисленные базы НАТО, попытки выстроить диалог с позиции силы. В чем дело? Значит, не в коммунизме, конечно, а в тотальной русофобии. Они не считают нас себе равными, и это очень глубоко сидит в них, как это ни печально», — констатировал Медведев. США и Британия готовили Третью Мировую войну против СССР Вашингтон и Лондон планировали операцию «Немыслимая» по вытеснению советских войск из Восточной Германии и Польши. Британский премьер-министр Уинстон Черчилль даже обозначил конкретную дату начала военных действий — 1 июля 1945 года. Это означает только то, что Лондон уже тогда подготавливал против России третью мировую войну, заключил зампред Совбеза. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спецоперация должна завершиться победой России и устранением киевского режима. С президентом США Дональдом Трампом и его администрацией возможно договориться. Попытка Запада переписать историю приглашением на парад Победы в Берлин «расплодившихся тифозных гнид — бандеро-нацистов» вместо представителей России — это высшая степень цинизма. О том, как договоры Украины с Европой создают угрозу России, о тотальной денацификации по всему миру, участи украинского государства, новом перемирии, и других заявлениях Медведева — в материале URA.RU. Двусторонние договоры Украины с отдельными европейскими странами неприемлемы, поскольку создают угрозу безопасности РФ. Подобные договоренности часто строятся на том, чтобы создать аналог пятой статьи Вашингтона, предусматривающей коллективную самооборону стран НАТО. По словам Медведева, членам Альянса стоит понять, что России без разницы, какой статьей они оправдывают свои действия. Украина почти сразу нарушила пасхальное перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным. Медведев подчеркнул, что эти действия вызвали гнев даже тех, кто лояльно относился к Киеву. Теперь Москва будет анализировать, как Киев поступит во время нового перемирия на 9 Мая, подчеркнул зампред Совбеза РФ. Приглашение в Берлин (Германия) на празднование 80-летия Победы представителей Украины, или, как их назвал Медведев, «бандеро-нацистов, расплодившихся, как тифозных гнид», вместо представителей России — это запредельный цинизм. Зампред совбеза подчеркнул, что российская сторона не должна этого забывать. Он отметил, что попытки западных пропагандистов назвать черное белым, переписав историю победы СССР в Великой Отечественной войне, сегодня хорошо известны. По его словам, сейчас Запад пытается сосредоточить внимание на победе над Японией. При этом бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были бессмысленны и нужны были только для демонстрации ядерной мощи Штатов. Нацизм как идеологию нужно искоренять на Украине и по всей Европу. Такая работа должна быть решительной и совместной с еще несколькими государствами. Те, кто не захочет в этом участвовать, будут маркироваться как пособники нацизма. «Нужна настоящая денацификация», — сказал Медведев. Участь Украины в значительной мере предрешена. Остатки этой распадающейся страны без энергоресурсов и промышленности, без перспектив и потенциала никому не будут нужны в прагматичном западном мире, но все равно Россия не должна допустить, чтобы эти остатки в НАТО. Нынешнее руководство США разительно отличается от европейского. Трамп — человек с парадоксальными чертами характера, но в его команде есть профессионалы и харизматики. Все это внушает робкие надежды на возможность переговорного процесса. «А вот европейские лидеры — трусливые и бесхребетные марионетки», — заявил Медведев. Спецоперация на Украине должна закончиться победой России и уничтожением неонацистского режима в Киеве. Именно режима, а не государства, подчеркнул зампред Совбеза РФ. Судьба Украины как государства — вопрос будущего. «Если эти кровавые выродки или фрики безголовые что-то говорят, то далеко не всегда они это говорят от имени украинского народа», — сказал Медведев. Вступившие в НАТО страны находятся во враждебном России блоке и, соответственно, автоматически становятся целью для ВС РФ. Это включает возможные удары возмездия и даже ядерную составляющую, или превентивных мер в рамках военной доктрины, отметил зампред Совбеза. По его мнению, вступление в Североатлантический альянс ничего не принесло таким странам, как Финляндия и Швеция, поскольку все это является только политическими играми. Западные санкции против России начались еще в 1917 году. Для ее экономической изоляции в течение десятилетий применялись блокад, правила лицензирования, ввозные пошлины, другие ограничения. Однако в настоящее время количество ограничений достигло абсолютно апогея, заключил Медведев. Западные страны только прикрывали свое противостояние с СССР «борьбой с коммунизмом». На самом же деле их реальная мотивация — тотальная русофобия. Это следует из продолжения воинственной политики США и Европы несмотря на прекращение существования Советского Союза. «Элементы этой политики реализуются до сих пор, в том числе усиленное военное присутствие США в Европе, многочисленные базы НАТО, попытки выстроить диалог с позиции силы. В чем дело? Значит, не в коммунизме, конечно, а в тотальной русофобии. Они не считают нас себе равными, и это очень глубоко сидит в них, как это ни печально», — констатировал Медведев. Вашингтон и Лондон планировали операцию «Немыслимая» по вытеснению советских войск из Восточной Германии и Польши. Британский премьер-министр Уинстон Черчилль даже обозначил конкретную дату начала военных действий — 1 июля 1945 года. Это означает только то, что Лондон уже тогда подготавливал против России третью мировую войну, заключил зампред Совбеза.