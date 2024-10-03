В тюменском водоеме утонул мужчина

В Тюменской области устанавливают обстоятельства гибели мужчины в водоеме
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Мужчина ушел на рыбалку и не вернулся
Мужчина ушел на рыбалку и не вернулся Фото:

В Армизонском районе Тюменской области утонул мужчина. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба регионального управления СК России.

«Следователями СК России устанавливаются обстоятельства гибели мужчины, тело которого обнаружено в водоеме. Предварительно, 1 октября он ушел на рыбалку и не вернулся», — говорится в сообщении.

О пропаже рыбака сообщила его жена. Тело обнаружили в ходе поисковых мероприятий на следующие сутки после исчезновения. В настоящий  момент следователи проведли осмотр места происшествия. Признаков насильственной смерти на теле мужчины при внешнем осмотре не обнаружено.

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В Армизонском районе Тюменской области утонул мужчина. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба регионального управления СК России. «Следователями СК России устанавливаются обстоятельства гибели мужчины, тело которого обнаружено в водоеме. Предварительно, 1 октября он ушел на рыбалку и не вернулся», — говорится в сообщении. О пропаже рыбака сообщила его жена. Тело обнаружили в ходе поисковых мероприятий на следующие сутки после исчезновения. В настоящий  момент следователи проведли осмотр места происшествия. Признаков насильственной смерти на теле мужчины при внешнем осмотре не обнаружено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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