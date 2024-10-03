В тюменском водоеме утонул мужчина

В Армизонском районе Тюменской области утонул мужчина. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба регионального управления СК России.
«Следователями СК России устанавливаются обстоятельства гибели мужчины, тело которого обнаружено в водоеме. Предварительно, 1 октября он ушел на рыбалку и не вернулся», — говорится в сообщении.
О пропаже рыбака сообщила его жена. Тело обнаружили в ходе поисковых мероприятий на следующие сутки после исчезновения. В настоящий момент следователи проведли осмотр места происшествия. Признаков насильственной смерти на теле мужчины при внешнем осмотре не обнаружено.
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