27 сентября 2024

Прокуратура начала проверку после показа школьникам видео с процессом аборта

© Служба новостей «URA.RU»
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Административные здания Москвы. Иллюстрации. Антон Белицкий , минздрав рф, министерство здравоохранения рф, табличка
Ролик не был согласован с профильными структурами, сообщили в Минздраве Фото:

Прокуратура Сахалинской области проводит проверку по факту показа школьникам видеоролика, демонстрирующего процесс прерывания беременности. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

«В ходе проверки будет дана оценка должностным лицам общеобразовательной школы на предмет соблюдения законодательства об образовании», — говорится в сообщении. При выявлении нарушений будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.

На Сахалине школьникам во время лекции в актовом зале на большом экране показали видео с процессом прерывания беременности. Региональный минздрав выразил озабоченность относительно показа спорного материала, который не был согласован с ведомством, передает «Национальная служба новостей». В министерстве подчеркнули важность соблюдения этических норм и возрастного ценза при проведении профилактической работы.

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Прокуратура Сахалинской области проводит проверку по факту показа школьникам видеоролика, демонстрирующего процесс прерывания беременности. Об этом сообщили в надзорном ведомстве. «В ходе проверки будет дана оценка должностным лицам общеобразовательной школы на предмет соблюдения законодательства об образовании», — говорится в сообщении. При выявлении нарушений будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования. На Сахалине школьникам во время лекции в актовом зале на большом экране показали видео с процессом прерывания беременности. Региональный минздрав выразил озабоченность относительно показа спорного материала, который не был согласован с ведомством, передает «Национальная служба новостей». В министерстве подчеркнули важность соблюдения этических норм и возрастного ценза при проведении профилактической работы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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