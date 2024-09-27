Прокуратура начала проверку после показа школьникам видео с процессом аборта

Ролик не был согласован с профильными структурами, сообщили в МинздравеФото: Антон Белицкий
Прокуратура Сахалинской области проводит проверку по факту показа школьникам видеоролика, демонстрирующего процесс прерывания беременности. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.
«В ходе проверки будет дана оценка должностным лицам общеобразовательной школы на предмет соблюдения законодательства об образовании», — говорится в сообщении. При выявлении нарушений будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.
На Сахалине школьникам во время лекции в актовом зале на большом экране показали видео с процессом прерывания беременности. Региональный минздрав выразил озабоченность относительно показа спорного материала, который не был согласован с ведомством, передает «Национальная служба новостей». В министерстве подчеркнули важность соблюдения этических норм и возрастного ценза при проведении профилактической работы.
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Прокуратура Сахалинской области проводит проверку по факту показа школьникам видеоролика, демонстрирующего процесс прерывания беременности. Об этом сообщили в надзорном ведомстве. «В ходе проверки будет дана оценка должностным лицам общеобразовательной школы на предмет соблюдения законодательства об образовании», — говорится в сообщении. При выявлении нарушений будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования. На Сахалине школьникам во время лекции в актовом зале на большом экране показали видео с процессом прерывания беременности. Региональный минздрав выразил озабоченность относительно показа спорного материала, который не был согласован с ведомством, передает «Национальная служба новостей». В министерстве подчеркнули важность соблюдения этических норм и возрастного ценза при проведении профилактической работы.