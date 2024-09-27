Прокуратура начала проверку после показа школьникам видео с процессом аборта

28 сентября 2024 в 06:10 Размер текста - 17 +

Ролик не был согласован с профильными структурами, сообщили в Минздраве Фото: Антон Белицкий Прокуратура Сахалинской области проводит проверку по факту показа школьникам видеоролика, демонстрирующего процесс прерывания беременности. Об этом сообщили в надзорном ведомстве. «В ходе проверки будет дана оценка должностным лицам общеобразовательной школы на предмет соблюдения законодательства об образовании», — говорится в сообщении. При выявлении нарушений будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования. На Сахалине школьникам во время лекции в актовом зале на большом экране показали видео с процессом прерывания беременности. Региональный минздрав выразил озабоченность относительно показа спорного материала, который не был согласован с ведомством, передает «Национальная служба новостей». В министерстве подчеркнули важность соблюдения этических норм и возрастного ценза при проведении профилактической работы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прокуратура Сахалинской области проводит проверку по факту показа школьникам видеоролика, демонстрирующего процесс прерывания беременности. Об этом сообщили в надзорном ведомстве. «В ходе проверки будет дана оценка должностным лицам общеобразовательной школы на предмет соблюдения законодательства об образовании», — говорится в сообщении. При выявлении нарушений будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования. На Сахалине школьникам во время лекции в актовом зале на большом экране показали видео с процессом прерывания беременности. Региональный минздрав выразил озабоченность относительно показа спорного материала, который не был согласован с ведомством, передает «Национальная служба новостей». В министерстве подчеркнули важность соблюдения этических норм и возрастного ценза при проведении профилактической работы.