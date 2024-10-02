Новый полпред президента РФ в УрФО Артем Жога ждет от губернаторов эффективной совместной работы. У уральцев он попросил поддержки и сказал, что уже познакомился с их радушием, когда приезжал в ХМАО в статусе сопредседателя избирательного штаба Владимира Путина. Большой приветственный пост Жога опубликовал в своем telegram-канале.
«Рассчитываю на поддержку всей огромной команды и жителей Уральского федерального округа. Я уже имел возможность посетить Ханты-Мансийск в ходе поездки по регионам в качестве сопредседателя избирательного штаба Владимира Владимировича Путина. Так я познакомился с радушием уральцев. Убежден, что наша совместная работа с губернаторами и главами муниципалитетов Урала будет эффективной», — написал Жога.
В своей работе он пообещал использовать опыт, который получил на посту председателя донецкого парламента (возглавлял его последний год) и знания, полученные во время прохождения президентской программы «Время героев» (наставником Жоги был глава администрации президента Антон Вайно).
Своим полпредом на Урале Путин назначил Жогу по итогам встречи в Кремле вечером 2 октября. То, что именно Жога займет этот пост URA.RU анонсировало еще 18 сентября. Чего ждут региональные элиты от малознакомого куратора — в материале агентства.
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