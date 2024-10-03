Новый полпред президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога поблагодарил президента России Владимира Путина за оказанное доверие и заявил, что будет выполнять поставленные перед ним задачи. Свое обращение он опубликовал в личном telegram-канале.
«Спасибо большое президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за оказанное доверие и назначение меня постоянным представителем УрФО. Я оправдаю это доверие. Мы солдаты, мы будем выполнять задачи, и наша линия фронта будет находиться там, где мы будем нужны своей родине. Спасибо», — заявил Жога.
Своим полпредом на Урале Путин назначил его после встречи в Кремле вечером 2 октября. О том, что именно Жога займет этот пост URA.RU анонсировало еще 18 сентября.
Глава государства поставил перед ним задачу уделить особое внимание предприятиям оборонно-промышленного комплекса, сосредоточенным в регионе. Сам полпред заявил, что он «солдат» и готов работать там, где он нужен. Чего ждут элиты от Жоги — в материале URA.RU.
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