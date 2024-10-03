Новый уральский полпред Жога дал обещание у стен Кремля. Видео

Полпред УрФО Жога поблагодарил Путина за назначение и доверие
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Артем Жога заявил, что выполнит поставленные перед ним задачи
Артем Жога заявил, что выполнит поставленные перед ним задачи Фото:
новость из сюжета
Смена полпреда Путина на Урале

Новый полпред президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога поблагодарил президента России Владимира Путина за оказанное доверие и заявил, что будет выполнять поставленные перед ним задачи. Свое обращение он опубликовал в личном telegram-канале.

«Спасибо большое президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за оказанное доверие и назначение меня постоянным представителем УрФО. Я оправдаю это доверие. Мы солдаты, мы будем выполнять задачи, и наша линия фронта будет находиться там, где мы будем нужны своей родине. Спасибо», — заявил Жога.

Своим полпредом на Урале Путин назначил его после встречи в Кремле вечером 2 октября. О том, что именно Жога займет этот пост URA.RU анонсировало еще 18 сентября.

Глава государства поставил перед ним задачу уделить особое внимание предприятиям оборонно-промышленного комплекса, сосредоточенным в регионе. Сам полпред заявил, что он «солдат» и готов работать там, где он нужен. Чего ждут элиты от Жоги — в материале URA.RU.

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Новый полпред президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога поблагодарил президента России Владимира Путина за оказанное доверие и заявил, что будет выполнять поставленные перед ним задачи. Свое обращение он опубликовал в личном telegram-канале. «Спасибо большое президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за оказанное доверие и назначение меня постоянным представителем УрФО. Я оправдаю это доверие. Мы солдаты, мы будем выполнять задачи, и наша линия фронта будет находиться там, где мы будем нужны своей родине. Спасибо», — заявил Жога. Своим полпредом на Урале Путин назначил его после встречи в Кремле вечером 2 октября. О том, что именно Жога займет этот пост URA.RU анонсировало еще 18 сентября. Глава государства поставил перед ним задачу уделить особое внимание предприятиям оборонно-промышленного комплекса, сосредоточенным в регионе. Сам полпред заявил, что он «солдат» и готов работать там, где он нужен. Чего ждут элиты от Жоги — в материале URA.RU .
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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