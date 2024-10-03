Якушев высказался о назначении Жоги новым полпредом в УрФО

Владимир Якушев: регионы УрФО продолжат активную работу с полпредством при Жоге
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Владимир Якушев на пресс-конференции, посвященной итогам выборов 2024 в ТАСС. Москва , якушев владимир
Владимир Якушев отметил, что Артем Жога пользуется авторитетом среди бойцов и миллионов жителей России Фото:
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Смена полпреда Путина на Урале

Первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев высказал уверенность, что уральские регионы будут продуктивно работать с новым полпредом президента Артемом Жогой. Его комментарий опубликовала пресс-служба «Единой России».

«Регионы Уральского федерального округа вносят значимый вклад в экономику России, играют важную роль в достижении национальных целей и задач, поставленных президентом. Здесь сформированы сильные управленческие команды, которые понимают потенциал Урала и знают, как его реализовать. А самое важное, налажен продуктивный диалог и сотрудничество по самым разным направлениям», — отметил Якушев.

Также Якушев обозначил, что Жога «пользуется заслуженным авторитетом среди бойцов и у миллионов жителей России, а также имеет богатый боевой опыт, показал свою эффективность в законодательной власти». И напомнил, что Жога проходил стажировку в администрации президента РФ как участник программы «Время героев».

О назначении Жоги — спикера парламента ДНР, экс-командира батальона «Спарта» — было объявлено в ночь на 3 октября. Якушев был полпредом с ноября 2020-го, Путин освободил его от должности в связи с переходом на другую работу 24 сентября.

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Первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев высказал уверенность, что уральские регионы будут продуктивно работать с новым полпредом президента Артемом Жогой. Его комментарий опубликовала пресс-служба «Единой России». «Регионы Уральского федерального округа вносят значимый вклад в экономику России, играют важную роль в достижении национальных целей и задач, поставленных президентом. Здесь сформированы сильные управленческие команды, которые понимают потенциал Урала и знают, как его реализовать. А самое важное, налажен продуктивный диалог и сотрудничество по самым разным направлениям», — отметил Якушев. Также Якушев обозначил, что Жога «пользуется заслуженным авторитетом среди бойцов и у миллионов жителей России, а также имеет богатый боевой опыт, показал свою эффективность в законодательной власти». И напомнил, что Жога проходил стажировку в администрации президента РФ как участник программы «Время героев». О назначении Жоги — спикера парламента ДНР, экс-командира батальона «Спарта» — было объявлено в ночь на 3 октября. Якушев был полпредом с ноября 2020-го, Путин освободил его от должности в связи с переходом на другую работу 24 сентября.
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