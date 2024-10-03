Якушев высказался о назначении Жоги новым полпредом в УрФО

Владимир Якушев: регионы УрФО продолжат активную работу с полпредством при Жоге

03 октября 2024 в 02:06 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев отметил, что Артем Жога пользуется авторитетом среди бойцов и миллионов жителей России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Смена полпреда Путина на Урале Первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев высказал уверенность, что уральские регионы будут продуктивно работать с новым полпредом президента Артемом Жогой. Его комментарий опубликовала пресс-служба «Единой России». «Регионы Уральского федерального округа вносят значимый вклад в экономику России, играют важную роль в достижении национальных целей и задач, поставленных президентом. Здесь сформированы сильные управленческие команды, которые понимают потенциал Урала и знают, как его реализовать. А самое важное, налажен продуктивный диалог и сотрудничество по самым разным направлениям», — отметил Якушев. Также Якушев обозначил, что Жога «пользуется заслуженным авторитетом среди бойцов и у миллионов жителей России, а также имеет богатый боевой опыт, показал свою эффективность в законодательной власти». И напомнил, что Жога проходил стажировку в администрации президента РФ как участник программы «Время героев». О назначении Жоги — спикера парламента ДНР, экс-командира батальона «Спарта» — было объявлено в ночь на 3 октября. Якушев был полпредом с ноября 2020-го, Путин освободил его от должности в связи с переходом на другую работу 24 сентября. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев высказал уверенность, что уральские регионы будут продуктивно работать с новым полпредом президента Артемом Жогой. Его комментарий опубликовала пресс-служба «Единой России». «Регионы Уральского федерального округа вносят значимый вклад в экономику России, играют важную роль в достижении национальных целей и задач, поставленных президентом. Здесь сформированы сильные управленческие команды, которые понимают потенциал Урала и знают, как его реализовать. А самое важное, налажен продуктивный диалог и сотрудничество по самым разным направлениям», — отметил Якушев. Также Якушев обозначил, что Жога «пользуется заслуженным авторитетом среди бойцов и у миллионов жителей России, а также имеет богатый боевой опыт, показал свою эффективность в законодательной власти». И напомнил, что Жога проходил стажировку в администрации президента РФ как участник программы «Время героев». О назначении Жоги — спикера парламента ДНР, экс-командира батальона «Спарта» — было объявлено в ночь на 3 октября. Якушев был полпредом с ноября 2020-го, Путин освободил его от должности в связи с переходом на другую работу 24 сентября.