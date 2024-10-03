Встреча нового полпреда Жоги с уральскими губернаторами оказалась под вопросом

03 октября 2024 в 10:41 Размер текста - 17 +

Артем Жога в ближайшее время сложит с себя полномочия спикера парламента ДНР Фото: Владимир Андреев © URA.RU Новый полпред президента РФ в УрФО Артем Жога встретится с главами вверенных ему субъектов ближе к вечеру 3 октября или вообще 4-го. Об этом URA.RU рассказали три источника в правительствах разных регионов. «Сейчас у Жоги еще дела в Москве. Он прилетит в Екатеринбург точно сегодня, но во второй половине дня. Общение с губернаторами под вопросом», — поделился первый источник. Второй уверенно заявил, что «Жога будет ближе к ночи» и якобы совершенно точно примет руководителей регионов в своей резиденции не раньше 4 октября. В то время как третий собеседник поделился, что «его» губернатор «собирается» ехать на знакомство с Жогой именно 3-го. О назначении Жоги — спикера парламента ДНР — полпредом было объявлено минувшей ночью, после его встречи с президентом Владимиром Путиным в Кремле. Изначально предполагалось, что в Екатеринбург Жога может прилететь уже утром или днем 3 октября, губернаторам рассылали приглашения на послеобеденное время, делились источники URA.RU. В отдельном материале агентство рассказывало, чего ждут уральские элиты от нового куратора. А также подготовило профайл на новичка уральской политики. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новый полпред президента РФ в УрФО Артем Жога встретится с главами вверенных ему субъектов ближе к вечеру 3 октября или вообще 4-го. Об этом URA.RU рассказали три источника в правительствах разных регионов. «Сейчас у Жоги еще дела в Москве. Он прилетит в Екатеринбург точно сегодня, но во второй половине дня. Общение с губернаторами под вопросом», — поделился первый источник. Второй уверенно заявил, что «Жога будет ближе к ночи» и якобы совершенно точно примет руководителей регионов в своей резиденции не раньше 4 октября. В то время как третий собеседник поделился, что «его» губернатор «собирается» ехать на знакомство с Жогой именно 3-го. О назначении Жоги — спикера парламента ДНР — полпредом было объявлено минувшей ночью, после его встречи с президентом Владимиром Путиным в Кремле. Изначально предполагалось, что в Екатеринбург Жога может прилететь уже утром или днем 3 октября, губернаторам рассылали приглашения на послеобеденное время, делились источники URA.RU. В отдельном материале агентство рассказывало, чего ждут уральские элиты от нового куратора. А также подготовило профайл на новичка уральской политики.