Правительство предложило повысить зарплаты бюджетникам

03 октября 2024 в 12:28 Размер текста - 17 +

Кабмин предложил повысить зарплаты бюджетников в 2025 году на 13,2% Фото: Денис Моргунов © URA.RU Правительство РФ предложило повысить зарплаты бюджетникам, в особенности тех, кто входит в категорию социально значимых профессий. Это касается медицинских и педагогических работников, а также ученых и социальных служащих. «В следующем году их зарплаты должны поднять на 13,2%, в 2026 г. — на 10,2%, в 2027 г. — на 8,3%», — передает издание «Ведомости». Особое внимание уделено представителям ряда профессий, включая врачей, медицинских работников, учителей, преподавателей высших учебных заведений, ученых и социальных работников. Для других категорий работников государственного сектора, включая судей и прокуроров, предусмотрена индексация зарплаты на уровне инфляции — 4,5% в 2025 году и 4% в последующие два года. Индексация для этих категорий будет проводиться ежегодно 1 октября. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правительство РФ предложило повысить зарплаты бюджетникам, в особенности тех, кто входит в категорию социально значимых профессий. Это касается медицинских и педагогических работников, а также ученых и социальных служащих. «В следующем году их зарплаты должны поднять на 13,2%, в 2026 г. — на 10,2%, в 2027 г. — на 8,3%», — передает издание «Ведомости». Особое внимание уделено представителям ряда профессий, включая врачей, медицинских работников, учителей, преподавателей высших учебных заведений, ученых и социальных работников. Для других категорий работников государственного сектора, включая судей и прокуроров, предусмотрена индексация зарплаты на уровне инфляции — 4,5% в 2025 году и 4% в последующие два года. Индексация для этих категорий будет проводиться ежегодно 1 октября.