Правительство предложило повысить зарплаты бюджетникам

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Кабмин предложил повысить зарплаты бюджетников в 2025 году на 13,2% Фото:

Правительство РФ предложило повысить зарплаты бюджетникам, в особенности тех, кто входит в категорию социально значимых профессий. Это касается медицинских и педагогических работников, а также ученых и социальных служащих.

«В следующем году их зарплаты должны поднять на 13,2%, в 2026 г. — на 10,2%, в 2027 г. — на 8,3%», — передает издание «Ведомости». Особое внимание уделено представителям ряда профессий, включая врачей, медицинских работников, учителей, преподавателей высших учебных заведений, ученых и социальных работников.

Для других категорий работников государственного сектора, включая судей и прокуроров, предусмотрена индексация зарплаты на уровне инфляции — 4,5% в 2025 году и 4% в последующие два года. Индексация для этих категорий будет проводиться ежегодно 1 октября.

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Правительство РФ предложило повысить зарплаты бюджетникам, в особенности тех, кто входит в категорию социально значимых профессий. Это касается медицинских и педагогических работников, а также ученых и социальных служащих. «В следующем году их зарплаты должны поднять на 13,2%, в 2026 г. — на 10,2%, в 2027 г. — на 8,3%», — передает издание «Ведомости». Особое внимание уделено представителям ряда профессий, включая врачей, медицинских работников, учителей, преподавателей высших учебных заведений, ученых и социальных работников. Для других категорий работников государственного сектора, включая судей и прокуроров, предусмотрена индексация зарплаты на уровне инфляции — 4,5% в 2025 году и 4% в последующие два года. Индексация для этих категорий будет проводиться ежегодно 1 октября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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