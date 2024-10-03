В челябинском селе остался безнаказанным живодер, выбивший коту глаз из ружья. Фото

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Клипарт. Оружие. Челябинск, оружие, бандитизм, терроризм, стрельба, винтовка, карабин, ствол, курок, бойня
По словам соседа, винтовку после стрельбы в кота он утопил в реке Фото:

В селе Фершапенуаз Нагайбакского района (Челябинская область) остался безнаказанным пенсионер, который из винтовки выстрелил в домашнего кота Персика, выбив ему глаз. Об этом в соцсетях сообщила сестра хозяйки пострадавшего питомца Виктория Давлятшина.

«Сосед выстрелил в кота моей сестры и оставил кота без глаза с пулей в голове! И этот живодер остался без наказания! Получается, так любой может стрелять в жилом секторе, сегодня по животному, завтра в человека попадет, и останется без наказания?!», — возмущается женщина.

Сам инцидент произошел в конце августа. Кот по кличке Персик якобы охотился на голубей, принадлежащих соседу, после чего тот выстрелил. По словам женщины, сосед заявил, что ружье он нашел в поле, а после стрельбы в кота выбросил в реку. При этом он утверждал, что в кота не целился, а лишь хотел его отпугнуть.

В полиции Нагайбакского района в возбуждении уголовного дела отказали. Давлятшина несколько раз обращалась в прокуратуру области, откуда обращения спускались в районную прокурату, после чего также следовали отказы. Также она обращалась в областной главк МВД. Женщина уверена, что дело даже не рассматривали.

«Как же статья о жестоком обращении с животными? Или для местной полиции и прокуратуры закон не писан?», — негодует она.

По словам Давлятшиной, о пуле в голове животного свидетельствует рентгеновский снимок. Саму пулю в магнитогорской ветклинике, где Персику провели операцию, извлечь не смогли.

Кот остался без глаза, пуля от винтовки осталась у него в голове
Кот остался без глаза, пуля от винтовки осталась у него в голове

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В селе Фершапенуаз Нагайбакского района (Челябинская область) остался безнаказанным пенсионер, который из винтовки выстрелил в домашнего кота Персика, выбив ему глаз. Об этом в соцсетях сообщила сестра хозяйки пострадавшего питомца Виктория Давлятшина. «Сосед выстрелил в кота моей сестры и оставил кота без глаза с пулей в голове! И этот живодер остался без наказания! Получается, так любой может стрелять в жилом секторе, сегодня по животному, завтра в человека попадет, и останется без наказания?!», — возмущается женщина. Сам инцидент произошел в конце августа. Кот по кличке Персик якобы охотился на голубей, принадлежащих соседу, после чего тот выстрелил. По словам женщины, сосед заявил, что ружье он нашел в поле, а после стрельбы в кота выбросил в реку. При этом он утверждал, что в кота не целился, а лишь хотел его отпугнуть. В полиции Нагайбакского района в возбуждении уголовного дела отказали. Давлятшина несколько раз обращалась в прокуратуру области, откуда обращения спускались в районную прокурату, после чего также следовали отказы. Также она обращалась в областной главк МВД. Женщина уверена, что дело даже не рассматривали. «Как же статья о жестоком обращении с животными? Или для местной полиции и прокуратуры закон не писан?», — негодует она. По словам Давлятшиной, о пуле в голове животного свидетельствует рентгеновский снимок. Саму пулю в магнитогорской ветклинике, где Персику провели операцию, извлечь не смогли.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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