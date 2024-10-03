По словам соседа, винтовку после стрельбы в кота он утопил в реке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В селе Фершапенуаз Нагайбакского района (Челябинская область) остался безнаказанным пенсионер, который из винтовки выстрелил в домашнего кота Персика, выбив ему глаз. Об этом в соцсетях сообщила сестра хозяйки пострадавшего питомца Виктория Давлятшина.

«Сосед выстрелил в кота моей сестры и оставил кота без глаза с пулей в голове! И этот живодер остался без наказания! Получается, так любой может стрелять в жилом секторе, сегодня по животному, завтра в человека попадет, и останется без наказания?!», — возмущается женщина.

Сам инцидент произошел в конце августа. Кот по кличке Персик якобы охотился на голубей, принадлежащих соседу, после чего тот выстрелил. По словам женщины, сосед заявил, что ружье он нашел в поле, а после стрельбы в кота выбросил в реку. При этом он утверждал, что в кота не целился, а лишь хотел его отпугнуть.

В полиции Нагайбакского района в возбуждении уголовного дела отказали. Давлятшина несколько раз обращалась в прокуратуру области, откуда обращения спускались в районную прокурату, после чего также следовали отказы. Также она обращалась в областной главк МВД. Женщина уверена, что дело даже не рассматривали.

«Как же статья о жестоком обращении с животными? Или для местной полиции и прокуратуры закон не писан?», — негодует она.

По словам Давлятшиной, о пуле в голове животного свидетельствует рентгеновский снимок. Саму пулю в магнитогорской ветклинике, где Персику провели операцию, извлечь не смогли.

Кот остался без глаза, пуля от винтовки осталась у него в голове Фото из аккаунта Виктории Далятшиной, https://vk.com/id95132053